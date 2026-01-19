Grönland Başbakanı: Çizgimiz değişmedi

Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, ABD'nin Grönland isteğine karşı çıkan 8 Avrupa ülkesi için ek gümrük vergisi uygulama kararının Ada'nın kendi kararlarını alma hakkına sahip olduğu yönündeki çizgisini değiştirmediğini belirtti.

Nielsen, ABD Başkanı Donald Trump'ın ek gümrük vergisi kararını, ABD merkezli Meta şirketinin sosyal medya platformu Facebook hesabından yaptığı açıklamada değerlendirdi.

Danimarka ve Grönland'da hafta sonu düzenlenen gösterilere katılımın yoğun olduğunu aktaran Nielsen, Grönland'a destek için düzenlenen bu gösterilerin etkili olduğunu ve birlik mesajı verdiğini vurguladı.

Nielsen, "ABD'den gelen son açıklamalar, gümrük vergisi tehditleri de dahil olmak üzere, Grönland'ın kendi kararlarını alma hakkına sahip demokratik bir toplum olduğuna dair çizgimizi değiştirmiyor. Diyalog, saygı ve uluslararası hukuka olan bağlılığımızda kararlı duruyoruz." ifadelerine yer verdi.

Trump'ın Grönland tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin "ulusal güvenlik amacıyla Grönland'a ihtiyacının olduğunu" ve bunun "inşa edilen Altın Kubbe için hayati önem taşıdığını" ifade etmişti.