        Grönland'dan Trump'a: Yabancı baskılara boyun eğmeyeceğiz

        Grönland'dan Trump'a: Yabancı baskılara boyun eğmeyeceğiz

        Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, ABD Başkanı Trump'ın ısrarla istediği Grönland'ın Danimarka'ya bağlı bir eyalet olduğunu, daha fazla güvenliğe ihtiyacı olduğunu ama asla yabancı baskılara boyun eğmeyeceklerini söyledi.

        Giriş: 28.01.2026 - 12:03 Güncelleme: 28.01.2026 - 12:03
        Grönland: Yabancı baskılara boyun eğmeyeceğiz
        Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, dünyanın gündemindeki Grönland'la ilgili kritik bir açıklama yaptı.

        ABD Başkanı Donald Trump'ın ısrarla istediği Danimarka eyaleti Grönland'ın daha fazla gözetim ve güvenliğe ihtiyacı olduğunu, ancak yabancı baskıya boyun eğmeyeceklerini söyledi.

        Nielsen, "Hükümet olarak uğraştığımız şey, dışarıdan gelen baskıyı geri püskürtmek ve korkmuş ve endişeli halkımızı idare etmek" dedi.

        Nielsen, Paris'teki Sciences Po Üniversitesi'nde Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile yaptığı ortak görüşmede, Grönland'ın "Rusya'nın şu anki davranışları nedeniyle" bölgede daha fazla gözetim ve güvenlik olması gerektiği konusunda hemfikir olduğunu belirtti.

        Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Rusya'nın Avrupa'da barış istemediğini vurguladı.

        Çöp konteynerinde kadın cesedi

        İstanbul Şişli'de dün akşam bir çöp konteynerinde Özbekistan uyruklu 37 yaşındaki Durdona Khokimova'a ait olduğu belirlenen başı kesik cansız beden bulunmuştu. Kan donduran cinayette şüpheliler yurt dışına kaçarken yakalandı

