Grorud - Elverum rakamlar

Norveç 2.Lig Grup 1 heyecanı devam ediyor. Grorud, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü Elverum takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:00. Maç öncesi Grorud 32 puanla 5. sırada, Elverum 32 puanla 4. sırada bulunuyor. Ev sahibi Grorud, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Elverum, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 417. İddaa'da Grorud kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Elverum kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Grorud son haftadaki Elverum müsabasında 0-1 yenildi.

Elverum ise Grorud karşılaşmasında 0-1 kazandı.

Grorud, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Grorud, kendi sahasında 14 gol attı, 8 gol yedi.

Elverum, dış sahada 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Elverum 15 kez gol sevinci yaşadı, 13 kez topu ağlarında gördü.

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