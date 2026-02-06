Habertürk
Habertürk
        Galatasaray, Çaykur Rizespor mesaisine hazırlanıyor! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Çaykur Rizespor mesaisini sürdürdü!

        Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak Galatasaray, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 14:36 Güncelleme: 06.02.2026 - 14:36
        G.Saray, Ç.Rizespor mesaisini sürdürdü!
        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 8 Şubat Pazar günü Çaykur Rizespor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman, dinamik ısınmayla başladı.

        İki grup halinde 8'e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

        Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

