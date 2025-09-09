G.Saray, satranç şubesinin yeni merkezini açtı!

Galatasaray Kulübü, satranç şubesinin Kalamış Tesisleri'ndeki yeni merkezinin açıldığını bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre açılış törenine, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Fethi Apaydın, Galatasaray Lisesi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Reşat Dabak, Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ece Bora ve sarı-kırmızılı kulübün satranç şube sorumlusu Tutku Dinçer katıldı.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Fethi Apaydın, Galatasaray'ın çok büyük bir camia olduğunu belirterek, "Satranç adına çok güzel faaliyetlere devam eden bu camianın daha da büyüyüp gelişmesini, spora ve satranca verdikleri destekle önemli başarılara imza atmalarını diliyorum. Tüm Galatasaray camiasına, başkan Dursun Özbek'e, yöneticilere ve emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Başarılarının artarak devam edeceğine inanıyor, kendilerine gönülden başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.