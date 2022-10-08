GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, GSB 1200 personel alımına ilişkin:

"Ben bu vesileyle buradan bir duyuruyu paylaşacağım. Dedim ya 70 bin kişilik bir aileyiz. Yurtlarıyla, kamplarıyla, gençlik merkezleriyle, binlerce spor tesisiyle ve pek çok hizmet alanıyla gençlerimizin yanındayız. Biliyorsunuz bundan 3 hafta önce 105 yeni yurt binasını Ankara'da hizmete açtık. Yeni inşaatlarımız, yeni çalışmalarımız devam ediyor.