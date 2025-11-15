Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam GSB KYK burs/kredi ödeme takvimi 2025 2026: KYK burs ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

        GSB KYK burs/kredi ödeme takvimi 2025 2026: KYK burs ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

        GSB Kredi ve Yurtlar Kurumu burs sonuçları açıklanır açıklanmaz KYK burs ödeme tarihleri araştırılmaya başlandı. 4 Kasım'da açıklanan burs sonuçları sonrası öğrenciler KYK burs ve kredilerin ilk ödeme takvimini merak ediyor. Geçtiğimiz yıl 5 Kasım'da açıklanan burs başvuru sonuçlarının ardından ilk ödemeler 18-22 Kasım tarihleri arasında hesaplara iki aylık olarak yatırılmıştı. Peki KYK burs ödemeleri yattı mı, toplu para ne zaman yatacak? İşte, 2025 2026 KYK burs/kredi ödeme takvimi ile ilgili detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2025 - 15:31 Güncelleme: 21.11.2025 - 12:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        KYK burs ödemeleri ile ilgili araştırmalar sürüyor. 2025-2026 KYK burs ve kredi ödeme takvimi için GSB son dakika açıklamaları yakın takibe alındı. İlk defa burs/kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan ekim ayının da ödemesini kapsamak üzere normal öğrenim süresince burs/kredi ödenmektedir. Peki KYK bursları ne zaman yatacak, hangi tarihte?

        2

        KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK, TOPLU PARA ÖDEMESİ NE ZAMAN?

        Bakanlığın resmi internet sitesi içerisinde yer alan bilgilere göre burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin burs-kredilerini alacaklar.

        İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan ekim ayından başlamak üzere normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır.

        Geçtiğimiz yıl 5 Kasım'da açıklanan burs başvuru sonuçlarının ardından ilk ödemeler 18-22 Kasım tarihleri arasında hesaplara iki aylık olarak yatırılmıştı. Bu yıl da benzer şekilde ödemelerin Kasım ayı içerisinde iki aylık olarak ödenmesi bekleniyor.

        Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

        Gelişmeleri haberturk.com üzerinden takip edebilirsiniz.

        T.C. KİMLİK NUMARASINA GÖRE KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?

        Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre KYK burs ve kredileri, öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre yatırılacak.

        Buna göre, T.C. kimlik numarasının sonu “0” ve “2” olan öğrenciler ödemelerini ilk gün alacak.

        Son hanesi “4” ve “6” olanlar ikinci gün, “8” ile biten öğrenciler ise üçüncü gün burs/kredi ödemelerini hesaplarında görecek.

        3

        KYK BURS VE KREDİ ÜCRETİ NE KADAR?

        2025 Ocak ayı itibarıyla KYK burs ücreti ön lisans ve lisans için 3000 TL olarak belirlenmişti. 2026 yılı KYK burs ve kredi ücreti Aralık-Ocak ayı içerisinde yeniden güncellenmesi bekleniyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        GSS primi artırıldı
        GSS primi artırıldı
        17 yaşında kalp krizi! Halı sahada gelen ölüm!
        17 yaşında kalp krizi! Halı sahada gelen ölüm!
        Evlerini ilaçladılar, komşuların zehirlenmesine neden oldular!
        Evlerini ilaçladılar, komşuların zehirlenmesine neden oldular!
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        Babayı öldürüp 2 oğlunu bıçakladı! Bir cinayetin gerekçesi...
        Babayı öldürüp 2 oğlunu bıçakladı! Bir cinayetin gerekçesi...
        Tavan arasından çıktı, rekor fiyata satıldı
        Tavan arasından çıktı, rekor fiyata satıldı
        Uzaylı ziyareti teorilerine yol açan 3I/Atlas kuyrukluyıldızı nedir?
        Uzaylı ziyareti teorilerine yol açan 3I/Atlas kuyrukluyıldızı nedir?
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        Gaz sızıntısından öldüğü sanılıyordu... Boğan katil yakını çıktı!
        Gaz sızıntısından öldüğü sanılıyordu... Boğan katil yakını çıktı!
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        Frida Kahlo’nun otoportresi kadın sanatçı rekoru kırdı
        Frida Kahlo’nun otoportresi kadın sanatçı rekoru kırdı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Artçılar 20 bini aştı ve durdu... Bu iyi değil!"
        "Artçılar 20 bini aştı ve durdu... Bu iyi değil!"
        160 koyunu otlatmaya çıkardı... Çoban sürüsüyle kayboldu!
        160 koyunu otlatmaya çıkardı... Çoban sürüsüyle kayboldu!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        ABD Eğitim Bakanlığının kapanmasında son aşama
        ABD Eğitim Bakanlığının kapanmasında son aşama