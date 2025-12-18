GSS prim borcu silinecek mi? Genel Sağlık Sigortası GSS prim borcu affından kimler yararlanacak?

GSS PRİM BORCU DÜZENLEMESİ NEDİR?

Genel Sağlık Sigortası, 2012 yılında yürürlüğe girdi. Sigortalı bir işte çalışmayanlar resen genel sağlık sigortalısı sayılıyorlar. Genel Sağlık Sigortası prim borcu 10 yılı aşanlara yönelik düzenleme olacak.

GSS PRİM BORCU AFFINDAN KİMLER YARARLANACAK?

Düzenlemeyle, 1 Ocak 2016 tarihinden önceye ait ödenmemiş genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

Böylece, 1 milyon 477 bin kişinin ödeyemediği 3,2 milyar liralık genel sağlık sigortası primi borcu silinecek.

GSS PRİM BORCU NEREDEN ÖĞRENİLİR?

GSS prim borcu olanlar e-Devlet üzerinden borçlarını takip edebiliyor. T.C. kimlik numarası ve şifre ile sisteme giriş yapıldıktan sonra 'Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama' borç durumu bilgisi görüntülenebiliyor.

GSS BORCU SORGULAMA E-DEVLET EKRANI