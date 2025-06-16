Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam GTIN numarası nedir? GTIN numarası nerede yazar, nasıl öğrenilir?

        GTIN numarası nedir? GTIN numarası nerede yazar, nasıl öğrenilir?

        Günümüzde ticaretin dijitalleşmesi ve ürünlerin dünya çapında izlenebilirliği her zamankinden daha önemli hale gelmiştir. Bu bağlamda ürün tanımlama sistemleri, hem üreticiler hem de tüketiciler için büyük kolaylıklar sağlamaktadır. GTIN numarası da bu sistemlerin merkezinde yer alır. GTIN, ürünlerin küresel düzeyde benzersiz bir şekilde tanımlanmasını mümkün kılar. Ürün barkodlarının arkasındaki bu sistem, tedarik zincirinden e-ticaret platformlarına kadar geniş bir alanda kullanılır.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.06.2025 - 16:14 Güncelleme: 16.06.2025 - 16:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        GTIN numarası nedir?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        GTIN numarası, özellikle ürün takibi, stok yönetimi ve e-ticaretle ilgilenenler için sıkça gündeme gelir. GTIN (Global Trade Item Number), yani Küresel Ticari Ürün Numarası, dünya genelinde satılan ürünlerin her birine özel olarak atanan bir tanımlayıcıdır. Bu numara sayesinde, ürünler market raflarında, çevrim içi platformlarda veya lojistik süreçlerde kolayca tanımlanabilir hale gelir. GTIN, aynı zamanda barkod sistemlerinin temelini oluşturarak ürünlerin taranabilir olmasını sağlar.

        GTIN numarası genellikle ürün ambalajı üzerinde, barkodun hemen altında yer alır. GTIN, çeşitli uzunluklarda olabilir: en yaygınları GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 ve GTIN-14 formatlarıdır. Örneğin; GTIN-13 kodu, EAN-13 barkodu ile eşleşirken, Amerika'da kullanılan UPC barkodları genellikle GTIN-12 formatındadır. Bu numaralar hem fiziksel ürün etiketlerinde hem de dijital ürün kayıtlarında bulunabilir. Bir ürünün GTIN numarasını öğrenmek isteyen kişiler, ambalaj üzerindeki barkoda bakarak bu numarayı doğrudan görebilir. Online satış platformlarında ise ürün detaylarında GTIN bilgisi genellikle yer alır.

        REKLAM

        GTIN numarası nasıl öğrenilir sorusuna verilecek cevap oldukça pratiktir. Fiziksel bir ürün satın aldıysanız, ürünün üzerindeki barkoda bakmanız yeterlidir. Barkodun hemen altında ya da yanında yer alan sayısal dizi GTIN numarasıdır. E-ticaret platformlarında ürün sayfalarında "ürün bilgileri" ya da "ürün kodu" başlığı altında GTIN numarası gösterilir. Eğer ürününüze ait GTIN numaranız yoksa ve bir satıcı ya da üreticiyseniz, GS1 Türkiye gibi yetkili kurumlardan GTIN numarası alabilirsiniz. GTIN numarası almak için GS1 sistemine kayıt yaptırmanız ve şirket bilgilerinizi beyan etmeniz gerekir. Sonrasında firmanıza özgü bir önek kod (prefix) atanır ve bu kod ile ürünleriniz için benzersiz GTIN numaraları oluşturabilirsiniz.

        GTIN NUMARASI NE İŞE YARAR?

        GTIN numarası, ürünlerin dünya genelinde eşsiz bir şekilde tanımlanmasını sağlar. Bu da karışıklığı önler, sahteciliğin önüne geçer ve ürünlerin daha güvenli bir şekilde takip edilmesini mümkün kılar. Perakende sektöründe, ürünlerin kasa sistemlerinden hızlı bir şekilde geçmesi GTIN sayesinde olur. Ayrıca, stok takibi, depo yönetimi, fatura işlemleri, ürün iadesi gibi operasyonel süreçlerde de GTIN numarası büyük kolaylık sağlar. E-ticaret sitelerinde ürün aramalarında, kullanıcılar ürünleri GTIN numarası ile daha doğru ve hızlı bulabilir. Amazon, eBay gibi büyük platformlar GTIN numarasını zorunlu kılarak sistematik bir ürün yönetimi sağlar.

        GTIN sistemi ayrıca lojistik sektöründe de kritik öneme sahiptir. Ürünlerin taşınması sırasında hangi kutuda, hangi ürünün, ne kadar miktarda bulunduğu gibi bilgiler GTIN üzerinden takip edilebilir. Bu sistem sayesinde tedarik zinciri şeffaflaşır ve verimlilik artar. Aynı zamanda sağlık sektörü, otomotiv ve kozmetik gibi ürün güvenliğinin önemli olduğu alanlarda da GTIN ile ürün doğrulama ve izlenebilirlik sağlanır.

        GTIN numarası, yalnızca fiziksel ürünlerde değil, dijital ortamdaki ürün kayıtlarında da kullanılır. Özellikle Google Alışveriş reklamlarında ürün GTIN numarası girilmesi arama algoritmalarının ürünü doğru şekilde tanımasını sağlar. Bu durum, reklamların daha etkili olmasını ve satışların artmasını destekler. Ürünün hem üreticisi hem de satıcısı açısından GTIN’in doğru kullanımı, marka değerini artırır ve rekabet gücünü pekiştirir.

        Tüm dünyada yaygın şekilde kullanılan GTIN numarası, ürünlerin uluslararası ticarette daha güvenli ve şeffaf bir şekilde işlem görmesini sağlar. GTIN olmadan, ürünlerin sistemli bir şekilde tanımlanması, takibi ve satışa sunulması mümkün değildir. Bu yüzden özellikle üreticilerin ve e-ticaretle uğraşan girişimcilerin GTIN sistemini doğru anlamaları ve aktif olarak kullanmaları gerekir.

        GTIN numarası nedir, GTIN numarası nasıl öğrenilir, GTIN numarası nerede yazar ve GTIN numarası ne işe yarar gibi sorular, günümüzde ticaretin dijitalleştiği bir dünyada büyük önem taşıyor. Ürünlerin doğrulanabilirliğini sağlayan, satış süreçlerini hızlandıran ve küresel pazarda şeffaflığı destekleyen bu sistem sayesinde hem tüketici memnuniyeti artıyor hem de işletmelerin iş süreçleri kolaylaşıyor. GTIN numarası, modern ticaretin temel taşlarından biri olarak hayatımızın birçok alanında etkin bir rol üstlenmeye devam ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Netanyahu: Tahran'ı boşaltın
        Netanyahu: Tahran'ı boşaltın
        "ABD İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılara dahil olmadı"
        "ABD İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılara dahil olmadı"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan barış diplomasisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan barış diplomasisi
        İsrail ve İran arasında arabuluculuk çalışmaları ile ilgili neler biliniyor?
        İsrail ve İran arasında arabuluculuk çalışmaları ile ilgili neler biliniyor?
        Çatışmaların 4. günü! İsrail-İran saldırıları sürüyor
        Çatışmaların 4. günü! İsrail-İran saldırıları sürüyor
        Çığır açacak! Düşünceyi metne döken yapay zeka modeli geliştirildi
        Çığır açacak! Düşünceyi metne döken yapay zeka modeli geliştirildi
        Yeni Papa için bir ilk
        Yeni Papa için bir ilk
        İsrail'deki sığınaklara dair neler biliniyor?
        İsrail'deki sığınaklara dair neler biliniyor?
        "USS Nimitz Orta Doğu'ya geliyor"
        "USS Nimitz Orta Doğu'ya geliyor"
        Kanser çalışmalarıyla bilinen doktorun ölümünde rapor bekleniyor!
        Kanser çalışmalarıyla bilinen doktorun ölümünde rapor bekleniyor!
        Konuta erişimi yüzde 40 artıracak formül
        Konuta erişimi yüzde 40 artıracak formül
        Sosyal medya hesabından arkadaşını kandırdı! Vahşetle biten oyun!
        Sosyal medya hesabından arkadaşını kandırdı! Vahşetle biten oyun!
        Hakan gemileri yaktı!
        Hakan gemileri yaktı!
        AVM'de kadınlar tuvaletinde gizli çekim!
        AVM'de kadınlar tuvaletinde gizli çekim!
        Bir kentimizde denize girmek 2 gün yasaklandı!
        Bir kentimizde denize girmek 2 gün yasaklandı!
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Anguissa ısrarı sürüyor!
        Anguissa ısrarı sürüyor!
        Türkiye'den 16 üniversite dünya liginde "ilk 500"de yer aldı
        Türkiye'den 16 üniversite dünya liginde "ilk 500"de yer aldı
        G.Saray'dan stoper harekatı!
        G.Saray'dan stoper harekatı!
        İstanbul Park, TOSFED yönetimine geçti
        İstanbul Park, TOSFED yönetimine geçti