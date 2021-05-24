Manchester City, Premier Lig'in son haftasında şampiyonluk kupasına kavuştu. Kupa töreni sırasında duygusal anlar da yaşandı.

2011'den bu yana Manchester City forması giyen ve kulüpte bir efsane haline gelen Sergio Agüero, takımına veda etti.

Oyuncuya veda edilirken gözyaşlarını tutamayan Manchester City menajeri Pep Guardiola, Agüero'nun yeni takımını da açıkladı.

Guardiola şu ifadeleri kullandı:

"Onu çok seviyorum. Çok özel biri. Onun yerini doldurmamız imkansız. Agüero, bundan sonra tarihin en iyi futbolcusu Lionel Messi ile beraber oynayacak. Benim kulübüm Barcelona'nın daha güçlü olmasını sağlayacak."

Futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerinde Barcelona'da efsaneleşen Guardiola, Agüero'ya bu sözlerle Barcelona'ya yolcu etti.

AGÜERO 5 ŞAMPİYONLUK YAŞADI

2011'de 40 milyon euro'luk bonservis bedeliyle Manchester City'ye transfer olan Agüero, burada 5 şampiyonluk yaşadı. 389 maçta 260 gol ve 73 asistlik müthiş bir performans sergiledi.

Agüero'nun kulüpteki ilk sezonunda son maçta gelen şampiyonlukta QPR'a attığı son dakika golü, futbol tarihinin en unutulmaz anlarından biri olarak hafızalara kazındı.