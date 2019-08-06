Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Riyad Mahrez hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Mahrez'in Liverpool'a karşı oynayabilmek için milli takımdan erken döndüğünü belirten deneyimli çalıştırıcı, "Mahrez, milli takımda hastalandı ve ilaç kullandı ancak ilaç hakkında yeterli bilgiye sahip değiliz, doping kontrolü için riskler vardı bu nedenle oynamadı" dedi.

Afrika Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Cezayir Milli Takımı'nda da forma giyen Mahrez'in kendisini aradığını belirten Katalan çalıştırıcı "Riyad, beni Cezayirle şampiyonluğa ulaştıktan hemen sonra aradı ve '10 gün içinde gelmek istiyorum, Liverpool'a karşı oynamak istiyorum' dedi. Umarım West Ham karşılaşmasında Riyad geri dönecek ve her şey normal olacak." ifadelerini kullandı.