Guatr gibi hastalıklar yaşamamak için: Tiroid sağlığını destekleyen gıdalar

MEYVELER

Antioksidanlar (bazı gıdalarda bulunan ve hücre hasarıyla savaşmaya yardımcı olan maddeler) açısından zengin gıdalar da tiroidiniz için iyidir. Biyotıp ve Farmakoterapi dergisinde 2022 yılında yapılan bir araştırmaya göre antioksidanlar, tiroid fonksiyon bozukluğunun yönetilmesine yardımcı olabilir. Genel olarak çoğu meyve antioksidan açısından zengindir o yüzden eğer sağlık sorununuz yoksa istediğinizi tüketebilirsiniz.