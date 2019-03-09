İdil Fırat ve Didem Balçın’ın da desteklediği geceyi Kaan Sekban sundu. Podyuma Alina Boz, Aydan Taş , Bade İşçil, Burcu Biricik, Çiğdem Batur, Deniz Baysal, Derya Beşerler, Didem Balçın, Dilara Aksüyek, Ecem Özkaya Üstündağ, Ece Yosmaoğlu, Elif Engin, Gaye Turgut Evin, Hande Soral, Hande Subaşı, İdil Fırat, Nila Fırat, Jesica May, Merve Oflaz, Rojda Demirer, Sedef Avcı, Seray Kaya, Tuvana Türkay, Zeynep Beşerler ve onur konuğu Meral Çetinkaya Barrus London/ Neslişah Yılmaz tasarımlarıyla çıktı. Öner Evez ve Yakup Biçer koreografisiyle gerçekleştirilen defileye Fatma Turgut, Can Bonomo ve Ferman Akgül şarkılarıyla eşlik etti.

‘Geleceğin Güçlü Kadınları’ defilesini izlemeye gelen konuklar arasında İsmail Demirci, Neslişah Alkoçlar, Sinan Engin, Birol Namoğlu, Barış Yurtçu, Feryal Gülman, Şükran Güzeliş gibi isimler yer aldı.





“BİR MASALIN İÇİNDE GİBİ HİSSEDİYORUM”

Etkinlik öncesinde basınla bir araya gelen projenin mimarı Aydan Taş, “Öncelikle 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyorum. Çok güzel bir masalın içinde hissediyorum kendimi ve bu masalın içinde çok güzel kahramanlar var. Hepsi bu yolculukta bana eşlik etti. Neslişah’ın, İdil’in, Didem’in kapısını çaldım. Hepsi sonuna kadar yanımda durdu ve destek oldular. Ben sadece fikir sahibiyim. Bu projenin bu kadar güçlü ve güzel durmasının ve iyi bir yerde olmasının sebebi yanımda duran güçlü kadınlar. Öncelikle onlara teşekkür ediyorum. Bu projeyle İTÜ Mühendislik’te okuyan başarılı güçlü, kendi ayakları üstünde durmayı hedefleyen genç kızlara burs sağlanacak. Biz de kendi ayakları üstünde duran güçlü kadınlar olarak, gelecekte kendi ayakları üzerinde durmayı hedefleyen güçlü kadınlarına destek olmayı hedefliyoruz. İnşallah her yıl böyle bir yerlere ulaşabiliriz” dedi.

İdil Fırat, “Çok heyecanlıyız, çok güzel bir amaca hizmet edecek bir proje için beraberiz. O kadar çok kişi emek verdi ki...” şeklinde konuşurken Neslişah Yılmaz, “Çok önemli bir gece için toplandık. İTÜ’de okuyan kızlarımıza burs sağlamak amacıyla buradayız. Kıyafetlerimiz de oyuncularımız kadar güçlü ve okuyan kızlarımız gibi güçlü karakterleri temsil edecekler” ifadelerini kullandı.

Tuvana Türkay



Didem Balçın, “Fikir Aydan Taş’tan çıktı. Yapılan şeyin derecesinin önemi yok. Buraya çıkan 25 kadın da, sunucumuz da, şarkıcımız da herkes destek veriyor. Bence en güzel kısmı bu. Bu 25 kadın işlerini güçlerini bıraktılar, geleceğin güçlü kadınları mühendisleri okusun diye ne denirse yapıyorlar. Çok pozitifler” diyerek podyuma çıkanlara övgü dolu sözler sarfetti.

İdil Fırat sözlerini, “Kadına erkeğe eğitim, her şeyden önce eğitim. Bir kişiyi eğiterek şekillendirmek toplumu şekillendirmektir” diyerek noktaladı.

Fırat’ın annesi ve İTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu üyesi Sibel Kerimoğlu, “Burada iki sıfatta bulunuyorum. Gururlu bir anne olarak kızım İdil Fırat’ı izleyeceğim. İTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu üyesi olarak da hem gururlanıyorum hem duygulanıyorum. Kızlarımız adına teşekkür ediyorum. Geleceğin gücü sizlersiniz, kendi ayaklarının üzerinde duran ailesine ve memleketine faydalı insanlar olacaksınız” cümlelerinden sonra Aydan Taş’a bütün kadınları temsilen plaket verdi.





KARL LAGERFELD’E SAYGI DURUŞU

Podyumun en sempatik ismi gecenin onur konuğu Meral Çetinkaya oldu. 19 Şubat’ta hayatını kaybeden ünlü modacı Lagerfeld’i andıran kıyafetleri ve gözlükleriyle podyuma gelen Çetinkaya, danslarıyla herkesi coşturdu. Sinan Engin kızı Elif Engin’i en önden izledi.