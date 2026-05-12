Guinness rekoru kıran doğa olayı: Dünyanın en gizemli fırtınası Venezuela’da yaşanıyor! Bu gölde yılda 300 gece yıldırım düşüyor
Venezuela'daki Maracaibo Gölü'nde yaşanan Catatumbo yıldırımları, dünyanın en sıra dışı doğa olaylarından biri olarak gösteriliyor. Yılın yaklaşık 300 gecesinde ortaya çıkan bu etkileyici atmosfer olayı, bilim insanlarını hâlâ şaşırtmaya devam ediyor. İşte detaylar...
YILDIRIMLARIN BAŞKENTİ: CATATUMBO GÖLÜNDE NEDEN HER GECE FIRTINA ÇIKIYOR?
Güney Amerika’daki Maracaibo Gölü, dünyanın en sıra dışı doğa olaylarından birine ev sahipliği yapıyor. Venezuela’daki Catatumbo yıldırımları, yılın yaklaşık 300 gecesinde gökyüzünü adeta gündüze çeviriyor. Bilim insanlarının yıllardır araştırdığı bu gizemli olayın arkasında ise gölün coğrafi yapısı ve atmosferik koşullar bulunuyor.
CATATUMBO YILDIRIMLARI NEDİR?
“Catatumbo Lightning” olarak bilinen doğa olayı, Catatumbo Nehri’nin Maracaibo Gölü’ne döküldüğü bölgede meydana geliyor. Bölgede neredeyse her gece devasa fırtına bulutları oluşuyor ve saatler boyunca kesintisiz şimşekler çakıyor.
Bazı dönemlerde dakikada 20 ila 30 yıldırım görüldüğü belirtilirken, bu ışık şöleni gece boyunca 9 saate kadar sürebiliyor. Bu nedenle bölgeye “sonsuz fırtına” ve “Maracaibo Deniz Feneri” gibi lakaplar da veriliyor.
NEDEN TAM OLARAK BU BÖLGEDE OLUŞUYOR?
Uzmanlara göre olayın temel nedeni, bölgenin benzersiz coğrafi yapısı. And Dağları ile çevrili olan göl havzasında sıcak ve nemli hava sıkışıyor. Geceleri dağlardan inen serin rüzgarlarla çarpışan bu hava kütleleri, güçlü elektrik yükleri oluşturuyor.
Bilim insanları ayrıca çevredeki bataklık alanlardan çıkan metan gazının da yıldırımların oluşumunu destekleyebileceğini düşünüyor. Ancak bu teori hâlâ tam olarak kanıtlanmış değil.
DÜNYA REKORU KIRAN DOĞA OLAYI
Catatumbo yıldırımları, Guinness Dünya Rekorları tarafından “dünyanın en yoğun yıldırım görülen bölgesi” olarak kayıtlara geçirildi. Araştırmalara göre bölgede kilometrekare başına yılda yaklaşık 250 yıldırım düşüyor.
NASA’nın yayımladığı verilere göre bölgede yılda 1 milyondan fazla yıldırım meydana geliyor. Bu olağanüstü yoğunluk nedeniyle olay, dünyanın “yıldırım başkenti” olarak da anılıyor.
YÜZYILLARDIR GEMİCİLERE YOL GÖSTERİYOR
Catatumbo yıldırımları sadece bilim insanlarının değil, tarihçilerin de dikkatini çekiyor. Geçmişte Karayip Denizi’nde seyreden gemiciler, gökyüzünü aydınlatan bu sürekli ışıkları doğal bir deniz feneri gibi kullanıyordu.
Hatta bazı kaynaklara göre Venezuela’nın bağımsızlık savaşları döneminde bile bu ışıkların stratejik avantaj sağladığı anlatılıyor.
GİZEMİ HALA TAM OLARAK ÇÖZÜLEMEDİ
Bilim insanları yıllardır Catatumbo olayını araştırsa da doğa olayının tüm detayları hâlâ net olarak açıklanabilmiş değil. Kuraklık dönemlerinde yıldırımların geçici olarak durması ise iklim değişikliğinin etkilerini yeniden gündeme getiriyor.
Gökyüzünü her gece aydınlatan bu sıra dışı doğa olayı, bugün hem turistlerin hem de meteoroloji araştırmacılarının en çok ilgi gösterdiği bölgelerden biri olmaya devam ediyor.
Kaynak: NASA Earthdata, Lake Scientist McGill University