        Gül Onat, sağlık durumu hakkında bilgi verdi - Magazin haberleri

        Gül Onat, sağlık durumu hakkında bilgi verdi

        Pankreas kanseriyle mücadele eden oyuncu Gül Onat, sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı

        Habertürk
        Giriş: 07.03.2026 - 23:05
        Sağlık durumu hakkında bilgi verdi

        Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden usta oyuncu Gül Onat, sağlık durumu hakkında takipçilerini bilgilendirmeye devam ediyor.

        Geçtiğimiz yıl eylül ayında sevenlerinden dua isteyen Onat, sağlık durumunun iyi olduğunu belirten yeni bir açıklama yaptı.

        Oyuncu, paylaşımında, "Sevgili dostlar, uzun süredir kendimden haber veremedim. Ben gayet iyiyim. Hepinizi çok özledim, çok seviyorum. Benden haberler bu kadar. Sağlıkla kalın" ifadelerini kullandı.

