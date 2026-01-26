Oyuncu Mümtaz Sevinç, 2006'da arasının bozuk olduğu sevgilisi tarafından sırtından bıçaklanarak öldürülmüştü. 54 yaşında hayata veda eden Sevinç, ölüm yıl dönümünde unutulmadı. Gül Onat, kaybettiği yakın arkadaşını sosyal medya hesabından yıllar önce birlikte çektirdikleri bir fotoğrafla andı.

Mümtaz Sevinç ve Gül Onat

"SEN BENİM ÇOCUKLUK ARKADAŞIMDIN"

Onat, "Sevgili Mümtaz sen benim çocukluk arkadaşımdın. Aynı mesleği seçtik birlikte; hem tiyatro hem de dizi yaptık ama sen çok erken bıraktın bizleri. Mekânın cennet olsun" ifadelerini kullandı.