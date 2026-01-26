Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Gül Onat'tan Mümtaz Sevinç paylaşımı: Bizi çok erken bıraktın

        Gül Onat: Bizi çok erken bıraktın

        Gül Onat, 2006'da sevgilisi tarafından evinde bıçaklanarak öldürülen oyuncu Mümtaz Sevinç'i ölüm yıl dönümünde andı; "Sen benim çocukluk arkadaşımdın. Aynı mesleği seçtik birlikte ama sen çok erken bıraktın bizleri"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2026 - 08:10 Güncelleme: 26.01.2026 - 08:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Bizi çok erken bıraktın"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Oyuncu Mümtaz Sevinç, 2006'da arasının bozuk olduğu sevgilisi tarafından sırtından bıçaklanarak öldürülmüştü. 54 yaşında hayata veda eden Sevinç, ölüm yıl dönümünde unutulmadı. Gül Onat, kaybettiği yakın arkadaşını sosyal medya hesabından yıllar önce birlikte çektirdikleri bir fotoğrafla andı.

        Mümtaz Sevinç ve Gül Onat
        Mümtaz Sevinç ve Gül Onat

        "SEN BENİM ÇOCUKLUK ARKADAŞIMDIN"

        Onat, "Sevgili Mümtaz sen benim çocukluk arkadaşımdın. Aynı mesleği seçtik birlikte; hem tiyatro hem de dizi yaptık ama sen çok erken bıraktın bizleri. Mekânın cennet olsun" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        TSK'nın zorlu eğitim süreci ilk kez Habertürk'te

        Türk Hava Kuvvetleri; yurt içinde ve sınır ötesinde pek çok farklı görev üstleniyor. Bu görevlerden biri de havadan arama kurtarma desteği. Peki bu ekip nasıl eğitiliyor? Sahaya çıkmadan önce hangi aşamalardan geçiyor? Habertürk'ten Serkan Şimşek'in haberi..

        #Gül Onat
        #Mümtaz Sevinç
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İki genç kızı hayattan kopardı! İşte ilk ifadesi!
        İki genç kızı hayattan kopardı! İşte ilk ifadesi!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        Altın ve gümüş haftaya rekorla başladı
        Altın ve gümüş haftaya rekorla başladı
        Juventus'tan En-Nesyri açıklaması!
        Juventus'tan En-Nesyri açıklaması!
        Babasını kurtarmak isteyen oğul hayatını kaybetti
        Babasını kurtarmak isteyen oğul hayatını kaybetti
        Türkiye'nin batısı için sağanak ve lodos uyarısı
        Türkiye'nin batısı için sağanak ve lodos uyarısı
        Otomotivde yeni rekor beklentisi
        Otomotivde yeni rekor beklentisi
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?
        Soğuk havaların tetiklediği en yaygın ağrılar
        Soğuk havaların tetiklediği en yaygın ağrılar
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        "2 puan kaybettik ama sezonu kaybetmedik"
        "2 puan kaybettik ama sezonu kaybetmedik"
        Bebeğe şiddette hemşire polise teslim oldu!
        Bebeğe şiddette hemşire polise teslim oldu!
        Özer Çak yazdı: Tedesco'dan bir tercih bir bedel!
        Özer Çak yazdı: Tedesco'dan bir tercih bir bedel!
        16 yaşındaki Hatice Kaya aranıyor
        16 yaşındaki Hatice Kaya aranıyor
        Galatasaray, Asprilla'nın maliyetini açıkladı!
        Galatasaray, Asprilla'nın maliyetini açıkladı!
        Marmara Denizi'ne düşmüştü! 50 yıl sonra yeni parçaları bulundu
        Marmara Denizi'ne düşmüştü! 50 yıl sonra yeni parçaları bulundu
        Husumet parkta kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
        Husumet parkta kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
        Galatasaray'dan Ali Koç için sert açıklama!
        Galatasaray'dan Ali Koç için sert açıklama!
        İstanbul'da başı olmayan kadın cansız bedeni bulundu! Şüpheliler yakalandı!
        İstanbul'da başı olmayan kadın cansız bedeni bulundu! Şüpheliler yakalandı!