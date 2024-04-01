Gül Sunal'dan Ekrem Bora mesajı: Seni unutmayacağız
Gül Sunal, 200'den fazla filme yer alan ve 1 Nisan 2012'de hayata vedan eden Ekrem Bora'yı ölüm yıl dönümünde andı; "Seni unutmayacağız"
8 Mart 2012'de kalp yetmezliği sebebiyle hastaneye kaldırılan Ekrem Bora, 1 Nisan 2012'de 80 yaşında vefat etmişti. Bora, vefatının 12'nci yılında unutulmadı.
Merhum oyuncu Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal, Ekrem Bora'nın ölüm yıl dönümünde yayımladığı bir mesaj ile Ekrem Bora'yı andı.
EKREM AĞABEY İLE HEPİMİZİN KOMİK BİR ANISI VAR"
Ekrem Bora'nın bu karesini sosyal medya hesabından yayımlayan Gül Sunal, şu ifadeleri kullandı: Ekrem Bora... Bizim Ekrem ağabeyimiz... Gülmeyi şakalaşmayı çok seviyordu ve 1 Nisan şaka gününde aramızdan ayrıldı. Her sohbette Ekrem ağabeyden bahsedilirken hepimizin komik bir anısı vardır. Canım Ekrem ağabey seni unutamayız…