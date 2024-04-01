Gül Sunal'dan Ekrem Bora mesajı: Seni unutmayacağız

EKREM AĞABEY İLE HEPİMİZİN KOMİK BİR ANISI VAR"

Ekrem Bora'nın bu karesini sosyal medya hesabından yayımlayan Gül Sunal, şu ifadeleri kullandı: Ekrem Bora... Bizim Ekrem ağabeyimiz... Gülmeyi şakalaşmayı çok seviyordu ve 1 Nisan şaka gününde aramızdan ayrıldı. Her sohbette Ekrem ağabeyden bahsedilirken hepimizin komik bir anısı vardır. Canım Ekrem ağabey seni unutamayız…