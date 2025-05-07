Gülaylar Altın'ın sahibi Mehmet İlhan Gülay: Belediye beni bağış yapmaya zorladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İBB'ye yönelik yürüttüğü "mali suçlar" soruşturması kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından soruşturma devam ediyor. Önceki gün soruşturma kapsamında Nişantaşı City’s, Meydan AVM ve Gülaylar Altın gibi birçok şirketin sahibi Mehmet İlhan Gülay tutuklanmıştı. Tutuklama nedeni ise Gülaylar/ Kalyon İnşaat’ın işbirliğinde Ataşehir İçerenköy’deki Carrefour marketin üzerinde olduğu devasa arsada 1000 konutluk lüks rezidans inşaatı yapmak için rüşvet verdiği iddiası. Mehmet İlhan Gülay, savcılıkta bu kapsamda 2. kez ifade verdi.

Gülaylar Altın'ın sahibi tutuklandı Haberi Görüntüle

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Gülay’ın ifadesine Habertürk ulaştı.

“PROTOKOLÜ MEVLÜT UYSAL’IN BAŞKANLIĞINDA İMZALADIK”

6 Mayıs’ta verdiği savcılık ve Sulh Ceza Hakimliği ifadelerinde sorulan konuların eski olması nedeniyle hatırlayamadığını ve eksik verdiği bilgileri tamamlamak istediğini söyleyerek, “İstanbul İli Ataşehir İlçesi İçerenköy Mahallesi 1046 ada 200 parselde kayıtlı taşınmaz 2018 yılında ortağı olduğum şirket tarafından Bainbridge Holding A.Ş.’nden satın alınmıştır. Bizler ilgili taşınmazı devraldığımız tarihte Bainbridge Holding A.Ş. ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında ilgili taşınmazın imar planına ilişkin halihazırda devam eden davalar bulunmaktaydı. Bu davalarda geçmiş tarihli imar planının hukuka aykırı olduğu yönünde karar verilmiş, ancak kararlar henüz kesinleşmemişti. Taşınmazı devraldıktan sonra o dönemki İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile dava süreçleri ve bundan sonraki planlama süreçleri hakkında bir kısım görüşmeler yürütmüştüm. Bu görüşmeler neticesinde o dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Mevlüt Uysal’ın da başkanlığında mevcut davalardan feragat edilmesi ve arsanın yaklaşık 60 dönümlük kısmının kamuya terk edilmesi konusunda İBB ile aramızda bir protokol imzalanmıştır.” dedi.

REKLAM “YENİ YÖNETİM BAŞKA MENFAATLER TALEP ETTİ” Bu protokolün ardından 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde İBB yönetiminin değişerek Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunu anlatan Mehmet İlhan Gülay, “Ekrem İmamoğlu’nın belediye başkanı olmasının üzerine şirketimizce belediye ile bu konuda herhangi bir iletişime geçilmemişken bu kez o dönem İBB Genel Sekreteri olan Yavuz Erkut şirketimizi arayarak bizimle görüşmek istemiştir. Bunun üzerine Yavuz Erkut ile mevcut protokolün yürürlüğü ve ihtilafların çözümlenerek yasal haklarımıza uygun imar planlarının bir an önce yapılması için görüşülmüştür. O görüşmeler sırasında Yavuz Erkut, Ekrem İmamoğlu’nun talimatı ile bundan sonra görüşmeleri Yakup Öner’in takip edeceğini belirterek beni Yakup Öner ile irtibatlandırmıştır. Benim Yakup Öner ile tanışıklığım buna dayanmaktadır; daha öncesinde kendisini tanımazdım. Yakup Öner ile yapılan görüşmelerde bizden daha önceki dönemde akdedilen protokolde yer almayan ek menfaatler talep edilmiştir. Yapılan görüşmeler sırasında yasal hakkımızı alabilmek, mahkeme kararları ile sabit olan imar haklarımıza kavuşabilmek için bizden bahsi geçen taşınmazda inşa edilecek toplamda 5 bin 400 metrekarenin de verilmesi talep edilmiştir. Bu taleplerin karşılanmaması durumunda İBB tarafından zorluk çıkarılacağından ve yasal haklarımıza kavuşamayacağımızdan korktuğumuz için talepleri kabul ettik. Ancak talepleri kabul ederken ilgili bağışların sadece kamu menfaatine olacak şekilde İBB lehine olabileceğini belirttik.” diye konuştu.

“5 BİN 400 METREKAREYİ İBB’YE BAĞIŞLADIK” Bu görüşmelerin ardından İBB ile aralarında yeni bir protokol imzalandığını söyleyen Gülay, “24 Kasım 2023 tarihli bu protokol ile bahsi geçen taşınmazda inşa edilecek yapılar üzerinde 400 metrekare ticari birim 5 bin metrekare konut birimi olmak üzere toplamda 5 bin 400 metrekarenin İBB’ye bağışlanması konusunda anlaşıldı. Bu anlaşma gereğince inşaat yapılarak toplam 5 bin 400 metrekarelik bağımsız bölüm İBB’ye devredilinceye kadar mevcudiyetini korumak üzere taşınmazın 3 bin 590 metrekarelik kısmı üzerinde İBB lehine intifa hakkı tesis edildi. Bu intifa hakkı da tapuya şerh verilmiştir. Bu protokolün akdedilmesinden sonra İBB Meclisi İmar ve Bayındırlık Kentsel Yenileme Komisyonu 12 Ocak 2023 tarihli kararı ile bahsi geçen taşınmazda 0,75 olan emsal 1,5 olarak değiştirilmiştir. Bu işlem ile şirketimize veya şahsıma herhangi bir haksız menfaat sağlanmamıştır. Keza İBB bu işlem ile mahkeme kararları gereğince yasal olarak çok daha önce yapması gereken işlemi çok uzun süreler sonra yapmıştır.” dedi. “BAĞIŞ YAPMAK ZORUNDA BIRAKILDIK” İBB’nin söz konusu taşınmaza 1,5 emsal verirken komşu parsellerde emsalin 2.07 olduğunu söyleyen Gülay, bu durumda da haksız bir menfaat sağlanmadığını, aksine mağdur olduğunu iddia etti. Mehmet İlhan Gülay, “Yapılan işlemler ile biz yasal ve mahkeme kararına göre hakkımız olan emsal artışını alabilmek için 5 bin 400 metrekare daha bağış yapmak zorunda bırakıldık. Bu kapsamda protokol gereğince sadece 3 bin 590 metrekareye ilişkin intifa hakkı tesis edilmiştir. Taşınmaz üzerinde henüz tamamlanmış bir inşaat bulunmadığından İBB’ye henüz bir tapu devri yapılmamıştır. İlgili taşınmazların İBB’ye devredilmesi sonrasında bu taşınmazları kimlere devredeceklerini ya da nasıl kullanacaklarını bilmiyorum. Ben veya şirketim kimseye şahsi menfaat sağlamadık. Yukarıda anlattığım taleplere ek olarak bir de o dönem grup başkan vekili olan Tevfik Göksu tarafından İBB’ye terk edilen 60 dönümlük taşınmaz üzerine bir de Cami inşa etmemiz talep edilmiştir. Bu ek talepleri de kabul ettik. Ayrıca ilgili alanda inşası devam eden metro durağının da terk ettiğimiz arazi üzerinde olduğunu bilmekteyiz.” ifadelerini kullandı.

GÜLAY: “BELEDİYE ELİNDEKİ GÜÇLE BİZİ ZORLADI” Talepleri mecburen kabul ettiğini söyleyen Mehmet İlhan Gülay, “Tarafımıza iletilen taleplerin kabul edilmemesi ve 5 bin 400 metrekarenin İBB’ye bağışlanmaması durumunda bize zorluk çıkaracaklarını biliyordum. Bu nedenle ilgili protokolü imzaladık. Belediye elindeki imkanları ve gücü kullanarak bizleri bu bağışa zorlamıştır. Bu protokol imzalanan kadar yasal olarak yapması gereken imar planlarının yapımını çok uzun süreler sürüncemede bırakmıştır. Birçok yatırım yaparak ve borca girerek edindiğimiz taşınmazdan yasal hakkımıza uygun olarak yararlanabilmek için bu protokolü imzalamak zorunda bırakıldık. Ben ve şirketimiz mağdur konumundayız. Bahsi geçen taleplerin tamamı Yavuz Erkut’un Ekrem İmamoğlu’nun talimatı ile bizleri yönlendirdiği Yakup Öner tarafından iletildi. Anlattıklarım dışında İBB ile herhangi bir ilişkimiz bulunmamaktadır. Halihazırda ülkesine ve milletine fayda sağlamak amacıyla her gün mesai sarf eden bir iş insanıyım. İBB’nin bu eylemleri beni de mağdur etmiştir. Tüm bu hususların dikkate alınmasını ve serbest bırakılmayı talep ediyorum” dedi.