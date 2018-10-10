Gülben Ergen ile Demet Akalın barıştı

Bir dönemin ayrılmaz ikilisi Demet Akalın ve Gülben Ergen, geçen yıl nedeni tam bilinmeyen bir olaydan dolayı küserek birbirlerini Instagram'dan takip etmeyi bırakmıştı. ikili, dün akşam Özgür Aras sayesinde bir araya gelerek barıştı