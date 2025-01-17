Gülcan Arslan'ın Bali günlükleri
Gülcan Arslan, bir süredir aralarında Furkan Andıç'ın da olduğu arkadaş grubu ile Bali'ne tatiline devam ediyor
Oyuncu Gülcan Arslan, aralarında Furkan Andıç'ın da olduğu arkadaş grubuyla birlikte 2025'i karşılamak için Endonezya'da almıştı.
Yeni yılı kafasında şapkası ve kırmızı bikinisiyle karşılayan Gülcan Arslan'ın tatili devam ediyor.
Endonezya'nın turizm bölgelerinden Bali Adası'nda olan Gülcan Arslan, tatil fotoğraflarını, sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşıyor.
Gülcan Arslan, arkadaşlarıyla çıktığı gezilerde Bali Adası'nın doğasının güzelliklerini keşfetti.
38 yaşındaki oyuncu, ayrıca denize girerek okyanusda yüzmenin keyfini çıkardı.
Endonezya'nın altını üstüne getiren Gülcan Arslan, daha sonra da Gili Adası'na geçti.