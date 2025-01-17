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        Haberler Magazin Gülcan Arslan'ın Bali günlükleri - Magazin haberleri

        Gülcan Arslan'ın Bali günlükleri

        Gülcan Arslan, bir süredir aralarında Furkan Andıç'ın da olduğu arkadaş grubu ile Bali'ne tatiline devam ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2025 - 08:50 Güncelleme: 17.01.2025 - 08:56
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        Oyuncu Gülcan Arslan, aralarında Furkan Andıç'ın da olduğu arkadaş grubuyla birlikte 2025'i karşılamak için Endonezya'da almıştı.

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        Yeni yılı kafasında şapkası ve kırmızı bikinisiyle karşılayan Gülcan Arslan'ın tatili devam ediyor.

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        Endonezya'nın turizm bölgelerinden Bali Adası'nda olan Gülcan Arslan, tatil fotoğraflarını, sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşıyor.

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        Gülcan Arslan, arkadaşlarıyla çıktığı gezilerde Bali Adası'nın doğasının güzelliklerini keşfetti.

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        38 yaşındaki oyuncu, ayrıca denize girerek okyanusda yüzmenin keyfini çıkardı.

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        Endonezya'nın altını üstüne getiren Gülcan Arslan, daha sonra da Gili Adası'na geçti.

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        Arkadaşlarıyla birlikte keyifli vakit geçiren Gülcan Arslan, son olarak da pembe bikinisiyle ineklerin önünde poz verdi.

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        "HEY GİLİ GÜNLER"

        Gülcan Arslan, fotoğraflarına da "Hey Gili günler..." notunu düştü.

        #gülcan arslan
        #bali
        #Endonezya
        #furkan andıç
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