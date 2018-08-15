Gülçin Ergül: Benim gibi kadınlar yalnız kalmayı yeğliyor
15.08.2018 - 10:52 | Güncelleme: HABERTURK.COM
Müzik kariyerine solo olarak devam eden Gülçin Ergül, hayranlarını şaşırtarak arabesk albümü çıkardı. 12 şarkıdan oluşan albümünde Yıldız Tilbe, İbrahim Tatlıses ve Müslüm Gürses başta olmak üzere pek çok önemli ismin şarkılarını modern bir anlayışla seslendiren Gülçin Ergül, Habertürk'ten Arif Hür'e özel açıklamalarda bulundu. Genç sanatçı, “Sosyal medya her şeyi zorlaştırırken geçici ilişkileri kolaylaştırıyor. Benim gibi kadınlar yalnız kalmayı yeğliyor” itirafında bulundu
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Pop müzik sanatçısı olarak sizi arabesk albüm yapmaya iten sebep neydi?
Bir gün arkadaş ortamında kebap yerken büyük bir ciddiyetle arabesk bir şarkı seslendirdim. Bu şarkıyı da sosyal medyada paylaştım. Takipçilerimden baya güzel etkileşim alınca yapımcım Umut Kuzey ile arabesk albümü yapmaya karar verdik.
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Müslüm Gürses’ten İbrahim Tatlıses’e, Kibariye’den Yıldız Tilbe'ye kadar arabesk müziğin usta temsilcilerinin eserlerini modern bir anlayışla yeniden yorumladınız. Beğenenler kadar beğenmeyenlerde olacaktır. Eleştirilere hazırlıklı mısınız?
Hiçbir şey yok ki herkesin beğendiği... Mutlaka beğenmeyen olur her işi. Beyonce gibi kusursuz denebilecek bir dünya starını bile beğenmeyenler vardır elbette. Cesaretim toplumun %100'ünü mutlu edemeyeceğimi bilmemden kaynaklanıyor.
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Albümünüzde 12 eser var. Bu şarkılardan hangisi sizde daha çok iz bıraktı?
Zor soru. Okuduğum her eser benim için değerli. Hepsini hissederek hatta ağlayarak seslendirdim. En çok sözü Ali Tekintüre'ye ait olan 'Gitme' parçasıyla dinleyicilere duyguyu geçirdiğimi düşünüyorum.
Albümde kimlerle çalıştınız?
Albümde düzenlemelerimin yapımını ve çalımını What Da Funk üstlendi. Zaten senelerdir arkadaşlarım, iyi ki varlar. Onların da albümünde ben de bulunuyorum zaten. Fotograflarımı ve klibimi Gökhan Palas çekti, albümüm Arpej Yapım etketiyle çıktı.
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İlk klibi 'İtirazım Var' adlı şarkıya çektiniz. Bu hayatta sizin nelere itirazınız var?
Şarkının sözlerine katılmakla birlikte, vicdansızlığa, kişinin içsel adaletinin olmamasına en çok itirazım var. Yiğidi öldür ama hakkını yeme.
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Arabesk müzik neden bu kadar yükselişte sizce?
Prodüktörler müzikte trendsetter'lardır bir nevi. Modayı sanatçılarla birlikte belirlerler. Onlara neden arabesk ürettiklerini sorarsanız Türkiye bunu seviyor diyeceklerdir. Müzik en çok yapımcıların elinde.
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Pop ile arabesk müzik arasında bir fark var mı?
Ülkemizde arabesk Türkçe pop'un içinde. Pop dediğiniz çoğu şarkı arabesk içerikli. O yüzden ayrıştırmak pek mümkün değil.
Şu dönem pop müzik adına üretilen eserlerin geleceğe kalacağını düşünüyor musunuz?
Unutulmak üzere yapılan çok şarkı var. Kalıcı şarkılar eskisi kadar yok.
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Günümüzde gerçek anlamda aşkı bulmak bir dert. Onu idame ettirmekte ayrı bir dert sanki. Yanılıyor muyum?
Sosyal medya her şeyi zorlaştırırken bir yandan geçici ilişkileri kolaylaştırıyor. Erkekler bu durumdan belki memnundur, fakat bu nedenle benim gibi kadınlar yalnız kalmayı yeğliyorlar.
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Karşınıza nasıl bir erkeğin çıkmasını arzularsınız?
Anlayışlı, uyumlu, yoga ve spor yapmayı seven, dürüst, açıkgönüllü ve ruhu olgun birisi olmasını isterim.
Aşkı nasıl tanımlarsınız?
Aşk dışında hiçbir şey ve hiç kimse kusursuz değildir. Aşk, adım attıkça dağılan bir sis olabilir.
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