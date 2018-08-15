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Albümünüzde 12 eser var. Bu şarkılardan hangisi sizde daha çok iz bıraktı?

Zor soru. Okuduğum her eser benim için değerli. Hepsini hissederek hatta ağlayarak seslendirdim. En çok sözü Ali Tekintüre'ye ait olan 'Gitme' parçasıyla dinleyicilere duyguyu geçirdiğimi düşünüyorum.

Albümde kimlerle çalıştınız?

Albümde düzenlemelerimin yapımını ve çalımını What Da Funk üstlendi. Zaten senelerdir arkadaşlarım, iyi ki varlar. Onların da albümünde ben de bulunuyorum zaten. Fotograflarımı ve klibimi Gökhan Palas çekti, albümüm Arpej Yapım etketiyle çıktı.