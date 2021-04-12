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HaberlerMagazinGülçin Santırcıoğlu'nun acı günü - Magazin haberleri
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Gülçin Santırcıoğlu'nun acı günü

Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun 69 yaşındaki babası İbrahim Santırcıoğlu, hayatını kaybetti

Gülçin Santırcıoğlu'nun acı günü - Magazin haberleri
Ünlü oyuncuyu yıkan ölüm
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HABERTURK.COM

Ünlü oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun babası İbrahim Santırcıoğlu vefat etti. Bir süredir kalça kırılması nedeniyle tedavi gören 69 yaşındaki Santırcıoğlu'nun bu süreçte oluşan komplikasyondan dolayı kalbinin durmasıyla yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Abdullah Bulut Menajerlik sayfasından yapılan açıklamada , "Oyuncumuz Gülçin Santırcıoğlu'nun babası İbrahim Santırcıoğlu'nu 10 Nisan 2021 günü kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet yakınlarına ve ailesine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

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