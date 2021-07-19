'Boşandığım günden itibaren tehdit ediliyorum' 0:00 / 0:00

Şarkıcı Gülden, yeni seslendirdiği 'Yandan Yandan' isimli şarkısının klibini, YouTube üzerinden yayınladı. Sanatçı, 3,5 yıl önce yollarını ayırdığı Ercan Mutlu'nun taciz ve tehdit mesajlarına maruz kaldı. Eski eş, şarkının altındaki yorum kısmına, "Sana bu dünyayı dar edeceğim!" diye yazdı.

Ercan Mutlu

Mutlu ayrıca, “İzlediğiniz kadın benim eski eşim, bugün benim verdiğim evde ve arabaya biniyor ve kızımı bana göstermiyor”, “Bir çift ayakkabı ile Londra’ya geldiğini ve onu kimin adam ettiğini unutmuş! Onu nasıl yarattıysam öyle de yok edeceğim!”, “Bugüne kadar iyi niyetli davrandım. Artık savaş zamanı. Ben kızımı her şekilde görürüm ama siz bu sonradan olmaya çok güvenmeyin.” yorumlarıyla ünlü şarkıcıya tehditler savurdu.

Yaşananların ardından Gülden, Instagram hesabından bir video yayınladı. "Boşandığım günden itibaren aşağılamalara ve hakaretlere maruz kaldım." diyen şarkıcı, adalete güvendiğini söyledi.

Gülden, daha önce de avukatı aracılığıyla açıklama yapmıştı.

GÜLDEN HAKKINDA

Gülden, 1984 yılında Tekirdağ'da doğdu. Şarkı sözü yazmaya ortaokulda başladı. 2001 yılında Ege Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’nda başladığı üniversite eğitiminde Temel Bilimler bölümünden 2005 yılında mezun oldu.

Üniversite yıllarında İzmir'de çeşitli yerlerde sahne aldı, aralarında TRT sanatçılarının da bulunduğu konserlerde keman çaldı. 2 yıl Ege Ordu Komutanlığı'nın sanatçılığını üstlendi. 2008-2012 arası restoran sahibi eşi ile Londra'da yaşadı. Londra'da yerel koronun şefliğini yaptı, parlamento da sahne aldı. Londra'nın ilk kadın şefi olarak adı gazetelerde geçti. Şarkı demoları için Türkiye'ye geldi ve Emre Aydın ile tanıştı.

İlk single çalışmasını 'Unutamam Dedin' parçası ile yapan Gülden, Emre Aydın'ın 2012 yılında çıkardığı albümün çıkış parçası 'Soğuk Odalar'ın söz yazarı ve bestecisidir. Emre Aydın ile bir de düet yapmıştır. Aynı yıl piyasaya çıkan söz ve müziği kendisine ait olan 'Unutamam Dedin' aldı single'ın düzenlemesini Mustafa Ceceli, prodüktörlüğünü ve klibin yönetmenliğini Emre Aydın üstlenmiştir.

Gülden'in bir de Melisa adında kızı vardır.