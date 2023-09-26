'Güldür Güldür Show' a ABD ve Kanada'da büyük ilgi

'Güldür Güldür Show' ekibi, ABD ve Kanada turnesini tamamladı.

ABD ve Kanada'da 4 şehirde 6 oyun sahneleyen 'Güldür Güldür Show'a ilgi bir hayli büyüktü.

SAATLERCE AYRILMADILAR

Fenomen karakterler ve bol kahkahalı skeçler ABD ve Kanada’da yaşayan ‘Güldür Güldür Show’ hayranlarıyla buluştu. Yoğun bir turne programı yaşayan oyuncular ve ekip her oyun sonrasında dakikalarca ayakta alkışlanırken, oyuncularla fotoğraf çektirmek isteyen hayranları mekânlardan saatlerce ayrılmadı.