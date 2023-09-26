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        Haberler Magazin 'Güldür Güldür Show' a ABD ve Kanada'da büyük ilgi

        'Güldür Güldür Show' a ABD ve Kanada'da büyük ilgi

        Yapımını BKM'nin üstlendiği, 'Güldür Güldür Show' ABD-Kanada turnesini tamamlandı. 14 gün boyunca, 2 ülke ve 4 şehirde 6 oyun oynayan ekip 15 bin üzerinde seyirciye ulaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2023 - 09:19 Güncelleme: 26.09.2023 - 09:19
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        2 ülke 15 bin seyirci
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        'Güldür Güldür Show' ekibi, ABD ve Kanada turnesini tamamladı.

        ABD ve Kanada'da 4 şehirde 6 oyun sahneleyen 'Güldür Güldür Show'a ilgi bir hayli büyüktü.

        KAPALI GİŞE OYNADI

        Türkiye’de olağanüstü bir başarı gerçekleştirerek televizyonda ara vermeden 11'inci yılına

        başlayan 'Güldür Güldür Show’un Kuzey Amerika turnesi de tıpkı Beşiktaş Kültür Merkezi’ndeki

        gösterileri gibi kapalı gişe oynadı.

        UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

        Washington DC, New York City, New Jersey ve Toronto’da gerçekleştirilen gösterilerde seyirciler, saatler öncesinden mekânlarda kuyruklar oluşturdu.

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        SAATLERCE AYRILMADILAR

        Fenomen karakterler ve bol kahkahalı skeçler ABD ve Kanada’da yaşayan ‘Güldür Güldür Show’ hayranlarıyla buluştu. Yoğun bir turne programı yaşayan oyuncular ve ekip her oyun sonrasında dakikalarca ayakta alkışlanırken, oyuncularla fotoğraf çektirmek isteyen hayranları mekânlardan saatlerce ayrılmadı.

        11'İNCİ SEZONUN HAZIRLIKLARINA BAŞLADILAR

        Keyifli geçen 14 günlük turnenin ardından Türkiye’ye dönen ekip 11'inci sezonun hazırlıklarına ara

        vermeden başladı.

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        #Güldür Güldür Show
        #ABD
        #turne
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