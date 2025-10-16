Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon ‘Güldür Güldür Show’ başlıyor

        ‘Güldür Güldür Show’ başlıyor

        SHOW TV'nin adını, televizyon ve tiyatro tarihine adını altın harflerle yazdıran  programı 'Güldür Güldür Show' cumartesi akşamı on üçüncü sezonuyla ekrana gelecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2025 - 21:31 Güncelleme: 16.10.2025 - 21:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eğlence başlıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        SHOW TV’nin yapımını BKM’nin üstlendiği, televizyon ve tiyatro tarihine adını altın harflerle yazdıran programı ‘Güldür Güldür Show’, cumartesi akşamı on üçüncü sezonuyla ekrana geliyor. Yıllardır sayısız başarıya imza atan, komedinin vazgeçilmez programı haline gelen ‘Güldür Güldür Show’, fenomen karakterleri ve gündem yaratan skeçleri ile kaldığı yerden devam ediyor.

        Ali Sunal’ın moderasyonuyla ekrana gelen ‘Güldür Güldür Show’da; Onur Buldu, Doğa Rutkay, Onur Atilla, Uğur Bilgin, Ecem Erkek, Meltem Yılmazkaya, Erdem Yener, Aylin Kontante, Mahir İpek, Aziz Aslan, Açelya Topaloğlu, Toygan Avanoğlu, Özgün Aydın, Özgün Bayraktar, Burak Topaloğlu, Berkay Tulumbacı, Nebi Tolga Yılmaz, Helin Elif Balcı yer alıyor.

        REKLAM

        Hayati, eşi Yeter ile birlikte bir restorana gider. Garson (Bilal) oldukça absürt bir karakterdir. Hayati ve Yeter, sabırlarını zorlayan bu durum karşısında kendileriyle başka bir garsonun ilgilenmesini isterler. Ancak yeni gelen Mesut da Bilal’den farklı değildir. Ne kadar uğraşsalar da Mesut ve Bilal’den hizmet alamazlar.

        Nüfus müdürlüğünde memur olarak çalışan İbrahim, yavaş çalıştıklarına dair gelen bir ihbar nedeniyle denetime gelineceğini öğrenir. Kızıyla birlikte gelen Naime Teyze, İbrahim’in doğum yılı ya da isim gibi basit sorularına uzun cevaplar verir. İbrahim, işini kaybetmemek için işlemleri hızla bitirmeye çalışsa da sonunda dayanamaz ve Naime’ye sesini yükseltir.

        Çiçek ve Fikri, evlerine koltuk monte etmesi için ünlü usta Paşa’yı çağırırlar. Paşa son derece absürt ve aşırı bir karakterdir. Bitmek bilmeyen istekleri ile tam bir divadır. İbrahim ve Yeter, kızları Burcu, sevgilisi Mesut ve onun ailesiyle birlikte Pasifik’te lüks bir yatta tatil yapmaktadır. Mesut ve ailesi, Burcu ve ailesine göre çok daha varlıklıdır. Mesut, Burcu’ya evlenme teklif eder ancak Burcu teklifi kabul etmez.

        Fikri bir bankta oturmaktadır. Uzun süredir görmediği arkadaşı Ozan yanına gelir ve endişelendiğini söyler. Fikri, kendini beğenmiş ve dahi olduğunu düşünen bir insandır ancak pek de parlak biri değildir. Yapay zekadan aldığı onayla gerçekten dahi olduğuna inanmaya başlamıştır.

        Naime ve Bilal çok ünlü iki şarkıcıdır. İlişkilerini ilan ettikten sonraki ilk konserlerini vereceklerdir. Dışarıda çılgın bir kalabalık beklemektedir. Fakat Bilal ve Naime kavga etmiş ve konsere çıkmayacaklarını söylemişlerdir. Eğer konsere çıkmazlarsa, menajerleri Hüseyin’in başı dışarıda bekleyen hayranlarla belaya girecektir.

        'Güldür Güldür Show', yeni sezonuyla 18 Ekim Cumartesi akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Güldür Güldür Show
        #show tv
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump ile Putin telefonda görüştü
        Trump ile Putin telefonda görüştü
        Dehşet görüntüler ortaya çıktı
        Dehşet görüntüler ortaya çıktı
        Su şehri Bursa'da su bitti
        Su şehri Bursa'da su bitti
        Sahte e-imza skandalına DDK incelemesi
        Sahte e-imza skandalına DDK incelemesi
        Ağabeyini öldürdüğü 14 yıl sonra ortaya çıktı!
        Ağabeyini öldürdüğü 14 yıl sonra ortaya çıktı!
        Holse'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Holse'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        16 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        16 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        İsmail Yüksek'ten büyük çıkış!
        İsmail Yüksek'ten büyük çıkış!
        'Konut ucuz; fiyat artar'
        'Konut ucuz; fiyat artar'
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        Fenerbahçe'den Leon Goretzka'ya kanca!
        Fenerbahçe'den Leon Goretzka'ya kanca!
        Duru'nun katil zanlısı için ağırlaştırılmış müebbet istemi
        Duru'nun katil zanlısı için ağırlaştırılmış müebbet istemi
        Yunan muhalefeti: "Trump Erdoğan'ı överken biz dekor olduk"
        Yunan muhalefeti: "Trump Erdoğan'ı överken biz dekor olduk"
        Safari turları için kota getirildi
        Safari turları için kota getirildi
        EPDK'dan tazminat düzenlemesi
        EPDK'dan tazminat düzenlemesi
        Sezgin Baran Korkmaz'a gözaltı kararı!
        Sezgin Baran Korkmaz'a gözaltı kararı!
        "Enerji dönüşümü için finansmana erişim kolaylaşmalı"
        "Enerji dönüşümü için finansmana erişim kolaylaşmalı"
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        Sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
        5G ihalesi sonuçlandı
        5G ihalesi sonuçlandı