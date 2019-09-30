Gittikleri her ilde kapalı gişe oynayan ekip binlerce seyirciye ulaşmanın heyecanını yaşadı. Canlı canlı Güldür Güldür Show izlemek isteyen izleyiciler biletleri günlerce önce tüketti.
Gördükleri büyük ilgiden mutlu olan ekip bilet bulamayarak kapıdan dönmek zorunda kalanlara en kısa zamanda yeniden gelme sözü verdi. Güldür Güldür Show’un büyük turnesi sonbaharda da devam edecek.
Kıbrıs, Harbiye Açık Hava, Bursa, Antalya, Konya ve Kayseri gösterilerini tamamlayan Güldür Güldür Show ekibi 18 Ekim Mersin, 19 Ekim Adana, 20 Ekim'de ise Gaziantep’te olacak.
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