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        Haberler Magazin 'Güldür Güldür Show', Türkiye turnesine başlıyor

        'Güldür Güldür Show', Türkiye turnesine başlıyor

        BKM'nin unutulmaz yapımlarından biri olan 'Güldür Güldür Show', yurt dışı turnelerinden sonra Türkiye'de hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. 19 Nisan'da Bostancı Gösteri Merkezi'nde başlayacak olan turne, Ankara, İstanbul, Adana, Gaziantep, Antalya ve İzmir gibi birçok şehri kapsayacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2024 - 09:45 Güncelleme: 18.04.2024 - 09:47
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        Türkiye turnesine başlıyor
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        Yapımını BKM’nin üstlendiği, televizyon ve tiyatro tarihine adını altın harflerle yazdıran ‘Güldür Güldür Show’, yurt dışı turnelerinin ardından Türkiye turnesine çıkıyor.

        Eğlenceli skeçleriyle gündem yaratan skeçleri ile hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan 'Güldür Güldür Show' turnesinin ilk ayağına 19 Nisan Bostancı Gösteri Merkezi’nde başlıyor.

        KAHKAHA ŞEHRİNE GELİYOR

        Ankara

        2 ve 3 Mayıs... Ankara Congresium

        İstanbul

        19 Nisan ve 9 Mayıs... Bostancı Gösteri Merkezi

        Adana

        23 Mayıs... Çukurova Üniversitesi Açıkhava Tiyatrosu

        Gaziantep

        24 Mayıs... Gaziantep Üniversitesi Mâvera Kongre ve Sanat Merkezi

        Antalya

        1 Haziran... Antalya Açıkhava

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        İzmir

        6 ve 7 Haziran... İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu

        Ali Sunal’ın moderasyonuyla ekrana gelen ‘Güldür Güldür Show’da; Alper Kul, Doğa Rutkay, Onur Atilla, Meltem Yılmazkaya, Uğur Bilgin, Aylin Kontente, Erdem Yener, Mahir İpek, Aziz Aslan, Özgün Aydın, Açelya Topaloğlu, Burak Topaloğlu, Berkay Tulumbacı, Toygan Avanoğlu, Özgün Bayraktar, Ayça Koptur, Fatih Öztürk, Hasibe Özlem Eren yer alıyor.

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