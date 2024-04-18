'Güldür Güldür Show', Türkiye turnesine başlıyor
BKM'nin unutulmaz yapımlarından biri olan 'Güldür Güldür Show', yurt dışı turnelerinden sonra Türkiye'de hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. 19 Nisan'da Bostancı Gösteri Merkezi'nde başlayacak olan turne, Ankara, İstanbul, Adana, Gaziantep, Antalya ve İzmir gibi birçok şehri kapsayacak
Yapımını BKM’nin üstlendiği, televizyon ve tiyatro tarihine adını altın harflerle yazdıran ‘Güldür Güldür Show’, yurt dışı turnelerinin ardından Türkiye turnesine çıkıyor.
Eğlenceli skeçleriyle gündem yaratan skeçleri ile hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan 'Güldür Güldür Show' turnesinin ilk ayağına 19 Nisan Bostancı Gösteri Merkezi’nde başlıyor.
KAHKAHA ŞEHRİNE GELİYOR
Ankara
2 ve 3 Mayıs... Ankara Congresium
İstanbul
19 Nisan ve 9 Mayıs... Bostancı Gösteri Merkezi
Adana
23 Mayıs... Çukurova Üniversitesi Açıkhava Tiyatrosu
Gaziantep
24 Mayıs... Gaziantep Üniversitesi Mâvera Kongre ve Sanat Merkezi
Antalya
1 Haziran... Antalya Açıkhava
İzmir
6 ve 7 Haziran... İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu
Ali Sunal’ın moderasyonuyla ekrana gelen ‘Güldür Güldür Show’da; Alper Kul, Doğa Rutkay, Onur Atilla, Meltem Yılmazkaya, Uğur Bilgin, Aylin Kontente, Erdem Yener, Mahir İpek, Aziz Aslan, Özgün Aydın, Açelya Topaloğlu, Burak Topaloğlu, Berkay Tulumbacı, Toygan Avanoğlu, Özgün Bayraktar, Ayça Koptur, Fatih Öztürk, Hasibe Özlem Eren yer alıyor.