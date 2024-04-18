'Güldür Güldür Show', Türkiye turnesine başlıyor BKM'nin unutulmaz yapımlarından biri olan 'Güldür Güldür Show', yurt dışı turnelerinden sonra Türkiye'de hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. 19 Nisan'da Bostancı Gösteri Merkezi'nde başlayacak olan turne, Ankara, İstanbul, Adana, Gaziantep, Antalya ve İzmir gibi birçok şehri kapsayacak

Habertürk Giriş: 18.04.2024 - 09:45 Güncelleme: 18.04.2024 - 09:47 facebook

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