Ekranların fenomen eğlence programı Güldür Güldür Show yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Yeni sezon afiş ve jenerik çekimi için bir araya gelen ekip renkli karelere imza attı.

7’den 70’e herkesin beğeniyle izlediği Güldür Güldür Show ekibi sezonun ilk oyununa sayılı günler kala jenerik ve afiş çekimleri için toplandı. Kahkahaların biran olsun eksik olmadığı çekimde Güldür Güldür Show oyuncuları enerjileriyle sezona hazır olduğunu kanıtladı. 17 Eylül Salı günü Harbiye’de gerçekleşecek yeni sezonun ilk oyun öncesi ekip afiş ve jenerik çekiminde eğlendi.