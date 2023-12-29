'Güldür Güldür Show', yılbaşı özel bölümüyle ekrana geliyor

SHOW TV'nin televizyon ve tiyatro tarihine adını altın harflerle yazdıran BKM yapımı ‘Güldür Güldür Show’, izleyicilerine kahkaha dolu yılbaşı skeçleri, sürpriz konukları ve eğlenceli performanslarıyla keyifli bir yeni yıl akşamı yaşatacak.

Fenomen karakterlerine ve gündem yaratan skeçlerine yenileri de ekleyerek eğlencenin değişmeyen adresi olan Ali Sunal’ın moderasyonuyla ekrana gelen ‘Güldür Güldür Show’da Alper Kul, Doğa Rutkay, Onur Atilla, Meltem Yılmazkaya, Uğur Bilgin, Aylin Kontente, Erdem Yener, Mahir İpek , Aziz Aslan, Özgün Aydın, Açelya Topaloğlu, Burak Topaloğlu, Berkay Tulumbacı, Toygan Avanoğlu, Özgün Bayraktar, Ayça Koptur, Fatih Öztürk, Nazmi Sinan Mıhçı, Hasibe Özlem Eren yer alıyor.

‘Güldür Güldür Show’un yılbaşı bölümündeki skeçler ise şu şekilde: REKLAM DÜZ İBRAHİM - YILBAŞI Paşa, Yeter ve kızları Çiçek ile damat adayı düz İbrahim dağ evinde yılbaşı kutlamak isterler. İbrahim her zamanki gibi komutları düz algılar ve yılbaşı oyunlarını oynayamaz. Kimse İbrahim yüzünden keyif alamaz.

İLLÜZYONİST ENVER ERTAŞ GÖSTERİSİ 7 BELA HÜSEYİN - YILBAŞI 7 Bela Hüseyin ile arkadaşları, yılbaşı kutlaması yapmak ve kızlarla tanışmak için mekana gider. Tanıştığı kızların belalıları Kargaburun Ozan’a ve arkadaşlarına kim olduklarını bilmeden telefondan atar yapar. Ozan ve arkadaşları mekana tank ile gelince Hüseyin ve arkadaşları saklanır. Ortaya çıkınca kendilerini sihirbaz kişiler olarak tanıtır.

ŞİMDİ 90’LAR Metin-Eda Özülkü, Sibel Alaş, Jale ve Seyyal Taner

BEBEK İSMAİL - YENİ YILIN İLK BEBEĞİ Bebek İsmail hastanede yeni yılın ilk bebeği olarak dünyaya gelir ve diğer bebeklere hava atar. Bakanlar arar ve herkes istediğini yapar fakat sakallı bir bebeğin doğması popülerliğini elinden alır.

MUAMMER KETENCOĞLU VE BALKANLAR BÜYÜK İKRAMİYE Hayati ailesiyle birlikte yılbaşını kutlarken Mesut enişte de akrabaları tarafından Hayatilere yollanılmıştır. Mesut enişte her zamanki gibi boş hikayelerini anlatır. Piyango çekilişi olduğunda ise herkes biletini yırtar fakat Hayati biletin kendine çıktığını düşünür. REKLAM

NORM ENDER 100.YIL MARŞI - PARLA SÜRAHİ HANIM YILBAŞI PARTİSİ İbrahim evde arkadaşlarıyla yılbaşı partisi yapmayı planlar fakat İbrahim’in huysuz babaannesi Sürahi Hanım gelir. Sürahi Hanım, gençlere sataşıp huzursuzluk çıkartır ve eğlenmelerini engeller.

AÇELYA TOPALOĞLU - BERKAY TULUMBACI PERFORMANS YENİ YILA NASIL GİRERSEN Yeter arkadaşları tarafından yeni yıla girmek için mekana getirilmiştir fakat Yeter gece sonunda herkesi toplama görevi kendisine düşeceğinden korkar. Arkadaşları Yeter’e problem çıkmayacağı için söz verir.

NAZAN ÖNCEL DANSÖZ İsmail , Hayati ve Hüseyin eşleri Burcu , Nazlı ve Jale ile fasıl yemeğine gitmişlerdir. Erkekler kadınlara dans edemediklerini çünkü hiç dans ederken görmediklerini söyler, kadınlar sırasıyla çıkıp çok iyi dans edince mekandan iş teklifi gelir. ‘Güldür Güldür Show’, yılbaşı özel bölümüyle pazar akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de. 'Güldür Güldür Show' Yılbaşı Özel' 'Güldür Güldür Show'un yeni bölüm tanıtımı yayınlandı