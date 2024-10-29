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        Haberler Televizyon 'Güldür Güldür Show’dan Cumhuriyet Bayramı'na özel skeç

        'Güldür Güldür Show’dan Cumhuriyet Bayramı'na özel skeç

        SHOW TV'de ekrana gelen, yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, eğlencenin vazgeçilmez adresi 'Güldür Güldür Show'un yeni bölümünden tanıtım yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2024 - 12:34 Güncelleme: 29.10.2024 - 12:34
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        Cumhuriyet Bayramı'na özel skeç
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        Ekranların komedi klasiği 'Güldür Güldür Show' kahkaha dolu skeçleri ve sevilen kadrosuyla SHOW TV ekranlarında izleyicileriyle buluşurken, programda eğlence, hız kesmeden devam ediyor.

        'Güldür Güldür Show'un yeni bölüm tanıtımında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel hazırlanan skeç ve yaşanan duygu dolu anlar dikkat çekti. Mustafa Kemal Atatürk’ün; "Kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın!" sözünü sahnede vurgulayan ekip, tanıtım filmini izleyenlerden tam not aldı.

        'Güldür Güldür Show' yeni bölümüyle cumartesi akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Güldür Güldür Show’
        #cumhuriyet bayramı
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