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        Haberler Magazin Güler Işık kanseri ikinci kez yendi - Magazin haberleri

        Güler Işık kanseri ikinci kez yendi

        2015'te meme kanserine yakalanan ve atlatan türkücü Güler Işık, ikinci kez yakalandığı kanseri de yendiğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2023 - 10:19 Güncelleme: 10.09.2023 - 11:11
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        Kanseri ikinci kez yendi
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        Uzun süre önce sahneleri bırakan Güler Işık, ikinci kez kansere yakalandığını duyurmuştu.

        Rutin kontroller sırasında meme kanseri olduğunu öğrenen Güler Işık, sevenlerinden dua istemişti.

        Ünlü türkücü zorlu günleri atlattı ve kanseri yendiğini açıkladı: Sizlere müjdeli bir haber vermek istiyorum. Çok şükür filmlerim temiz çıktı, her şey normal. Bu güzel haberi sizlerle paylaşmak istedim. Doktorlarıma teşekkür ediyorum. İlaç tedavim devam edecek ama iyiyim. Sevincimi sizlerle paylaşmak istedim.

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