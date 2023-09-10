Güler Işık kanseri ikinci kez yendi

Uzun süre önce sahneleri bırakan Güler Işık, ikinci kez kansere yakalandığını duyurmuştu.

Ünlü türkücü zorlu günleri atlattı ve kanseri yendiğini açıkladı: Sizlere müjdeli bir haber vermek istiyorum. Çok şükür filmlerim temiz çıktı, her şey normal. Bu güzel haberi sizlerle paylaşmak istedim. Doktorlarıma teşekkür ediyorum. İlaç tedavim devam edecek ama iyiyim. Sevincimi sizlerle paylaşmak istedim.