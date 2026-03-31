Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 12.785,13 %1,26
        DOLAR 44,4798 %0,08
        EURO 51,0215 %0,11
        GRAM ALTIN 6.528,92 %1,25
        FAİZ 43,95 %-0,36
        GÜMÜŞ GRAM 104,17 %3,97
        BITCOIN 67.295,00 %1,05
        GBP/TRY 58,7205 %0,17
        EUR/USD 1,1466 %0,01
        BRENT 106,36 %-0,96
        ÇEYREK ALTIN 10.662,19 %1,13
        Güler Sabancı: Dönüşüm ancak veri temelli yaklaşımla mümkün

        Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi (SU Gender) ile Sabancı Vakfı'nın iş birliğinde düzenlenen "Toplumsal Cinsiyet Çalışmalarında Veri Temelli Yaklaşımlar: Bakım Odaklı Gelecek Buluşması", Sabancı Üniversitesi Altunizade Dijital Kampüs'te gerçekleştirildi. Etkinlikte konuşan Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı "Veriler bize ne söylüyor? Kadınların iş gücüne katılımı hala istediğimiz yerlerde değil, sınırlı. Fırsatlara erişimde ciddi eşitsizlikler var. Bu nedenle alanda gerçek bir ilerleme için sistematik bir dönüşüme ihtiyacımız var. Ve bu dönüşüm ancak veri temelli ve etki odaklı yaklaşımlarla mümkün" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2026 - 11:13 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Dönüşüm ancak veri temelli yaklaşımla mümkün"

        Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi (SU Gender) ve Sabancı Vakfı tarafından, toplumsal cinsiyet eşitliği alanında sürdürülebilir ve etki odaklı bir diyalog zemini oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlik, “Bakım Odaklı Gelecek” temasıyla gerçekleştirildi. Akademi ve sivil toplumu bir araya getiren buluşmada, toplumsal cinsiyet eşitliği için verinin önemi, sorunları daha iyi anlamak ve kalıcı çözümler üretmek için veri odaklı yaklaşımların şart olduğu vurgulandı.

        Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, “Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda hepimizin bildiği ‘Bir kadın güçlenirse toplum güçlenir’ ve ‘Eşitlik bir insan hakları meselesidir’ gibi temel gerçekler var. Bunları biliyor, takip ediyoruz. Gelişme var ama yeterli değil. Veriler bize ne söylüyor? Kadınların iş gücüne katılımı hala istediğimiz yerlerde değil, sınırlı. Fırsatlara erişimde ciddi eşitsizlikler var. Bu nedenle alanda gerçek bir ilerleme için sistematik bir dönüşüme ihtiyacımız var. Ve bu dönüşüm ancak veri temelli ve etki odaklı yaklaşımlarla mümkün” dedi.

        "ARTIK MESELE SADECE DESTEK VERMEK DEĞİL"

        Güler Sabancı, Sabancı Vakfı’nın 50 yılı geride bırakırken yeni bir yol haritası belirlediğini ifade ederek şunları söyledi: “Yeni döneme bakarken kendimize şu soruyu sorduk: ‘Daha etkili, daha sonuç odaklı ve kalıcı çözümler nasıl üretebiliriz?’ Bu sorunun cevabını ortak bir akılla tespit ettik. Bu yeni dönemde, veriye dayalı, bilimsel, etki odaklı ve en önemlisi iş birliğine dayalı bir yaklaşımı merkeze aldık. Bir boyut daha var ki, onu da özellikle vurgulamak isterim: Filantropinin dönüşümü. Artık mesele sadece destek vermek ya da kapasite geliştirmek değil; yaratılan etkinin en doğru şekilde yönlendirilmesi. Filantropi dünyasının önündeki bu yeni aşama da bizi yine aynı noktaya getiriyor; veriye dayalı, bilimsel ve etki odaklı bir yaklaşım. En önemlisi de akademi ile sivil toplumun birlikte çalıştığı, birlikte ürettiği güçlü iş birlikleri. Çünkü filantropi yalnızca kaynak sağlayan bir yapı olarak değil; farklı aktörleri bir araya getirerek değer üretiyor. Türkiye’de biz de bu rolü benimsiyoruz.”

        Sabancı Vakfı’nın 2019’da OECD global filantropi raporunda toplumsal cinsiyet eşitliğine odaklanan en etkili yedi vakıftan biri olarak gösterildiğini hatırlatan Güler Sabancı, sözlerine şöyle devam etti: “OECD’nin geçtiğimiz hafta yayınlanan 2026 raporu da etkimizin ve yerimizin sürdüğünü gösteriyor. Ancak bizim için asıl önemli olan sahadaki dönüşüm. 20 yıl önce Birleşmiş Milletler ile yürüttüğümüz ortak program, Sabancı Üniversitesi ile geliştirilen Mor Sertifika Programı hep bir ihtiyaçtan doğdu, ortak akılla tasarlandı ve etkisini bugün de sürdürüyor.”

        "ÖLÇÜLEMEYEN HİÇ BİR ŞEYİ GELİŞTİREMEYİZ"

        Toplumsal cinsiyet eşitliği alanında somut ve ölçülebilir etki yaratmanın önemine dikkat çeken Güler Sabancı, “Bugün de aynı anlayışla, daha geniş iş birlikleriyle toplumsal cinsiyet eşitliği alanında somut ve ölçülebilir etki yaratmaya devam ediyoruz. Ama artık bir adım daha ileri gidiyoruz. Etki çalışmaları bir ‘pusula’ niteliği taşıyor. Çünkü: ‘Ölçülemeyen hiçbir şeyi geliştiremeyiz.’ Burada özellikle akademi için bir parantez açmak isterim. Akademi, yenilik üretme ve modeller geliştirme kapasitesine sahip. Ancak içinde bulunduğumuz dönem bize şunu gösteriyor: Tek başına akademinin ilerlemesi yeterli değil. Akademi, saha ile bağlantılı sivil toplum ile çalıştığında etkiyi büyütür ve politika süreçlerine daha güçlü katkı sunar. Çünkü sahada etkiyi yaratan sivil toplumdur. Bir nevi sivil toplum uygulayıcıdır. Bu nedenle birlikte düşünmek, tasarlamak, üretmek ve etkisini daha sonra ölçmek artık bir gerekliliktir.” dedi.

        Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki son yıllarda yürütülen veri temelli, hak temelli ve sosyal politikaya yön veren araştırmaları bir araya getirerek görünür kılan etkinlik; üniversitelerin araştırma merkezleri, sivil toplum örgütleri, uluslararası kuruluşlar ve fon sağlayıcı kurumlar arasında bilgi paylaşımı ve iş birliği zemini oluşturdu. Gün boyu süren program kapsamında düzenlenen panel ve atölye çalışmalarında bakım emeği, kadın istihdamı, geleceğin iş gücü, yapay zekâ, veri gibi başlıklar toplumsal cinsiyet perspektifiyle değerlendirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Emine Erdoğan'dan 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü paylaşımı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda 14 Aralık 2022'de Türkiye'nin ana sunuculuğunda, 105 ülkenin de ortak sunuculuğunda oy birliğiyle kabul edilen kararla 30 Mart'ın 'Ulusl...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        Karahan'dan rezerv açıklaması
        Karahan'dan rezerv açıklaması
        İmralı heyeti Öcalan'ın mesajını paylaştı
        İmralı heyeti Öcalan'ın mesajını paylaştı
        ABD Savunma Bakanı'yla ilgili ABD'yi sarsan iddia
        ABD Savunma Bakanı'yla ilgili ABD'yi sarsan iddia
        Trump'ın 1987'den beri aynı İran isteği
        Trump'ın 1987'den beri aynı İran isteği
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        WSJ: Hürmüz kapalı kalsa bile Trump saldırıları sona erdirmeye hazır
        WSJ: Hürmüz kapalı kalsa bile Trump saldırıları sona erdirmeye hazır
        Haydi bastır gönüller coşsun!
        Haydi bastır gönüller coşsun!
        Müslüm Gürses’in hologramı, 5G ile AKM sahnesinde
        Müslüm Gürses’in hologramı, 5G ile AKM sahnesinde
        Telefonlarda 5G'yi aktif etme yöntemi
        Telefonlarda 5G'yi aktif etme yöntemi
        Eşini, kayınvalidesini, kayınpederini ve kayınbiraderini öldürdü! Aile katliamı!
        Eşini, kayınvalidesini, kayınpederini ve kayınbiraderini öldürdü! Aile katliamı!
        TCMB, döviz karşılığı TL swap işlemlerine başladı
        TCMB, döviz karşılığı TL swap işlemlerine başladı
        Bakan Ersoy duyurdu! Bir kültürel miras daha yuvasına dönüyor
        Bakan Ersoy duyurdu! Bir kültürel miras daha yuvasına dönüyor
        Pembe ay 1 Nisan'da görülecek!
        Pembe ay 1 Nisan'da görülecek!
        Sezon sonu yıldızlar bedava!
        Sezon sonu yıldızlar bedava!
        Robert Pattinson ile tanıştı
        Robert Pattinson ile tanıştı
        Üniversitede taciz skandalı! Meslekten men edildi!
        Üniversitede taciz skandalı! Meslekten men edildi!
        Ünlü oyuncunun gözyaşları
        Ünlü oyuncunun gözyaşları
        Tepki çeken hasar talebi geri çekildi!
        Tepki çeken hasar talebi geri çekildi!
        Franco'nun uğurlu eliyle gitmiştik
        Franco'nun uğurlu eliyle gitmiştik