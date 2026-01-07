Habertürk
        Haberler Kültür-Sanat Güler Sabancı’nın Bir Üniversite Var Ederken kitabı kendi sesiyle dinleyicilerle buluştu

        Güler Sabancı’nın Bir Üniversite Var Ederken kitabı kendi sesiyle dinleyicilerle buluştu

        Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı'nın, Sabancı Üniversitesi'nin kuruluş hikâyesini anlattığı Bir Üniversite Var Ederken isimli kitabı, Storytel'de kendi sesiyle dinleyiciyle buluştu

        Giriş: 07.01.2026 - 15:32 Güncelleme: 07.01.2026 - 15:32
        Güler Sabancı'nın kitabı kendi sesiyle dinleyiciyle buluştu
        Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı’nın, Üniversitenin 25. yılı kapsamında İngilizce’ye çevrilen ve kampüste imza töreni gerçekleştirilen “Bir Üniversite Var Ederken” adlı kitabı Türkçe olarak Storytel’de dinleyiciyle buluştu.

        Güler Sabancı’nın anıları ve gözlemleri üzerinden kaleme aldığı kitabı, kendi anlatımıyla seslendirilerek sesli kitap haline getirildi.

        Sabancı Üniversitesi’nin kuruluş fikrinin ortaya çıktığı ilk andan günümüze kadar geçen sürecin anlatıldığı kitapta; üniversitenin kuruluşu, Güler Sabancı’nın kişisel tanıklığı ve hafızası üzerinden aktarılıyor.

        Güler Sabancı, “Hayatımın en önemli gayelerinden” dediği Sabancı Üniversitesi’ni anlatırken, bu yolculuğun kendi kariyer ve yaşam yolculuğu içerisindeki yerine de değiniyor.

        Üniversitenin çok paydaşlı bir yapı olduğu ve “birlikte” var edildiğinin altı çizilerek; bürokrasiden, akademisyenlere, öğrencilerden uluslararası iş birliği yapılan kurumlara geniş bir pencerede yer veriliyor.

        VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN GELİŞİMİNE IŞIK TUTUYOR

        Sesli kitap formatıyla daha geniş bir kitleye ulaşması hedeflenen “Bir Üniversite Var Ederken”; eğitim, liderlik, toplumsal sorumluluk ve kurumsal hafıza alanlarında önemli bir başvuru kaynağı niteliği taşıyor.

        Kitabın Storytel’den elde edilecek geliri de Sabancı Üniversitesi burs fonuna aktarılacak.

