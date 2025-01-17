Gülermak Ağır Sanayi İnşaat için gong bugün çaldı ve firma halka arz oldu. 4.8 milyar TL halka arz büyüklüğüne sahip firma toplamda 32 milyon 300 bin lot dağıttı ve kişi başına 27 lot verdi. İşte, Gülermak Ağır Sanayi İnşaat halka arz detayları...