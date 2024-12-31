Gülermak Ağır Sanayi İnşaat, 4.8 milyar TL büyüklüğündeki halka arzıyla yatırımcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Hisse başına 125 TL fiyat belirlenen halka arzda, T1-T2 bakiyeleri kullanılamayacak. Şirket, halka arz kapsamında toplam 32 milyon 300 bin adet hisseyi yatırımcılara sunacak. Gülermak Ağır Sanayi’nin halka arzına ilişkin tüm detaylar netleşirken, yatırımcılar için süreç büyük bir merakla takip ediliyor. İşte, detaylar...