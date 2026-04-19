"GÜLİSTAN'A TECAVÜZ EDİLDİĞİ DOĞRU MU?"

27 Aralık'tan, 04 Ocak'a kadar defalarca Umut ve Türkay; Umut ve Uğurcan arasındaki telefon görüşmeleri, Gülistan Doku'nun çalıştığı 'Hanımeli Kafe'ye 4 Ocak 2020 günü gitmeler, bahsi geçen gençlik merkezinde baz verdikleri hatırlatılarak, "Gülistan Doku'nun gençlik merkezinde tecavüze uğradığı doğru mu?" diye soruldu.

Telefon görüşmelerinin nedeninin olay olup olmadığı sorusu yöneltildi. Bunun üzerine cevaben, "Ben bana bahsettiğiniz telefon konuşmalarının içeriklerini uzun zaman geçtiği için hatırlamıyorum. Gizli tanığın beyanındaki tecavüz olayı ile benim hiçbir bilgim ve alakam yoktur.

Bu konu çok korkunç ve iğrenç bir durumdur. Benim de bir kız kardeşim var. Yanlış hatırlamıyorsam bahsettiğiniz Hanımeli Kafe'nin sahibinin oğlu Sidar Elma bizim arkadaş grubunda okul arkadaşımdır. Hatta kendisine 'Apple' diyerek takılırdık.

Bu arada ben bu 'Hanımeli' isimli kafeye bir ya da iki kere gitmişimdir. O da arkadaşlarım Umut Altaş ve Ekincan'ın bu kafenin tatlılarını sevmeleridir. Ben zaten tatlı seven bir insan değilim. Geçerken onlar için oraya uğrar paket olarak tatlıları alırdık.

Hatta bana da tatlı yememi ısrar ederlerdi ancak ben tatlı yemezdim. Ben en çok 'Balkon' isimli kafeye giderdim. Benim bu konuşmaların içeriklerini aradan uzun zaman geçtiği hatırlamam mümkün değildir."

"TECAVÜZ OLAYIYLA İLGİM YOK"

"Belki bir oyun ile ilgili, belki sınav dönemi ile ilgili, belki üniversite seçimi ile ilgili olarak konuşmuş olabilirim. Birisinin doğum günü için konuşmuş olabilirim. Bahse konu tecavüz olayı ile ilgili hiçbir bilgim ve ilgim yoktur. Bunu duydukça midem bulanıyor ve tiksiniyorum. Bu tecavüz olayı varsa, yapan kişi aşağılık birisidir. Tekrar ediyorum, benim de bir kız kardeşim var. Böyle bir itham ile adımın yan yana gelmesi çok zoruma gidiyor. Ben de bir üniversite öğrencisiyim. Benim de çevrem, komşularım, kız ve erkek arkadaşlarım var. Umarım bu gerçekleri en kısa zamanda ortaya çıkar. Gülistan'ın gözü yaşlı annesinin bir damla gözyaşına ben kurban olurum. Ben Doku ailesine kızmıyorum çünkü onların acıları var ve empati yapıyorum." dedi.

"ŞEHİRDE ARABALARIMIZLA TUR ATARDIK"

O dönem kullandığı aracın babası üzerine kayıtlı olduğunu söyleyen Sonel, "Uğurcan Açıkgöz beyaz Mercedes, beyaz Audi A3 ve beyaz Seat Leon, Umut Altaş'ın beyaz Skoda Octavia, Ercem Çelebi'nin siyah BMW 520 ve liseden arkadaşım Emre'nin beyaz Audi A7 yada A5 marka araçları vardı. Biz grupla hemen hemen her akşam toplanır şehirde tur atardık. Bazen araçları değiştirip kullanırdık" dedi.

"GÜLİSTAN'IN EN SON GÖRÜLDÜĞÜ YERDE NE YAPIYORDUNUZ?"

Jandarma sorguda şüpheli gördüğü telefon trafiğine bir kez daha değindi. Umut Alta ile yan yana olmadıkları zamanlarda hemen hemen her gün günde birçok defa telefonla görüşmelerine rağmen, Gülistan Doku'nun kaybolduğu 05 Ocak 2020 günü saat 02:32'den aynı günün akşamı saat 23:04'e kadar Umut Altaş'la hiç telefonla görüşmemelerine dikkat çekti.

"Bu saat aralıklarında Umut Altaş'la yan yana mıydınız? 05 Ocak 2020 günü saat 22:00'dan itibaren Şükrü Eroğlu, Umut Altaş ve sizin beraber olduğunuz, Umut Altaş'ın ise saat 19:28'den itibaren olmak üzere, Gülistan Doku'nun son baz verdiği ve görüldüğü yer olan Sarı Saltuk Viyadüğü ve Rostan dinar mevkii civarından birlikte baz verdiğiniz daraltılmış baz raporuyla tespit edilmiştir. Ayrıca fotoğraflı PTS kayıtlarından da o bölgede olduğunuz tespit edilmiştir. Şükrü Eroğlu ve Umut Altaş'la 05 Ocak 2020 akşamı o kadar saat o bölgede ne yaptınız?" diye soruldu.