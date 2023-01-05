1097 gün oldu... Gülistan 3 yıldır karanlıkta!

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Türkiye, günlerce onu konuştu... Tunceli'de, Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi olan 21 yaşındaki Gülistan Doku'dan, 5 Ocak 2020'de kaldığı yurttan çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI Diyarbakır'da yaşayan ailesinin, kızlarının kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulunması üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Arama çalışmaları, Gülistan'ın son görüldüğü Uzançayır Baraj Gölü bölgesinde yoğunlaştırıldı.

120 GÜN ARANDI İZİNE RASTLANMADI AFAD ve jandarma ekipleri ile Artvin Emniyet Müdürlüğü'nden gelen su altı arama kurtarma polislerinin katıldığı arama çalışmalarında, hiçbir ize rastlanmadı. Arama çalışmaları aralıksız 120 gün sürdü.

219 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI Gülistan Doku soruşturmasını yürüten Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 219 kişinin ifadesine başvurulurken, kent genelinde 75 kameradan elde edilen toplam 650 saatlik görüntünün titizlikle incelenmesi de sonuç vermedi.

RUS SEVGİLİSİ GÖZALTINA ALINIP BIRAKILDI Doku Ailesi, genç kızın erkek arkadaşı Rusya uyruklu Z.A.'dan şüphelenip şikayetçi oldu. İki defa gözaltına alınan ve bir kez de Cumhuriyet savcısı tarafından sorgulanan zanlının cep telefonundan alınan görüntüler incelendi. İncelemelerin ardından zanlı serbest bırakıldı.

1097 GÜNDÜR HABER YOK Fotoğraflar: DHA, AA ve İHA. Gülistan'ın ablası Aygül Doku, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda bir kez daha kardeşinin bulunamamasına feryat etti.

RUS SEVGİLİYE DİKKAT ÇEKTİ Kardeşinin kaybolmasıyla ilgili olarak, Gülistan'ın Rus sevgilisine dikkat çekip, "Gülistan'ın nerede olduğunu bilen kişi budur savcılara çağrımızdır biriniz tek biriniz ben burdayım desin artık" dedi. — Aygül Doku GÜLİSTAN'IN ablası (@Ayguldoku) January 5, 2023