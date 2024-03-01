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        Haberler Yemek Yapma Güllaç tarifi: 6 yapraklı, basit, pastane usulü güllaç nasıl yapılır?

        Güllaç tarifi: 6 yapraklı, basit, pastane usulü güllaç nasıl yapılır?

        Güllaç, özellikle Ramazan ayının vazgeçilmez tatlıları arasında yer alan, hafif ve lezzetli bir tatlıdır. Geleneksel Türk mutfağının önemli bir parçası olan güllaç, ince güllaç yapraklarıyla yapılan ve genellikle sütlü bir muhallebi ile harmanlanarak hazırlanan bir tatlıdır. Hem yapımı kolay hem de hafif bir tatlı olan güllaç, özellikle sıcak yaz günlerinde tercih edilen bir tatlıdır.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2024 - 17:41 Güncelleme: 01.03.2024 - 17:41
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        Güllaç tarifi
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        Güllü ve hafif lezzetiyle sofralarda yerini alan güllaç, özel günlerde ve davet sofralarında da sıkça tercih edilen bir lezzettir. Özellikle sütlü tatlı sevenlerin favorisi olan güllaç, her yemeğin ardından keyifle tüketilen bir tatlıdır. Ayrıca, Ramazan ayında oruç açarken veya iftar sofralarında da sıklıkla tercih edilen güllaç, bereket ve paylaşımın simgesi haline gelmiştir. Peki, en basit güllaç tarifi nedir? İşte farklı damak tadına hitap eden versiyonları ve püf noktaları.

        Pastane Usulü Güllaç Tarifi

        Pastane usulü güllaç tarifi oldukça özen gerektiren ve ince işçilik isteyen bir tatlıdır. Detaylı bir şekilde adım adım pastane usulü güllaç tarifi için aşağıdaki önerilere kulak verebilirsiniz.

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        Malzemeler:

        • 200 gram güllaç yaprağı
        • 1 litre süt
        • 1 su bardağı toz şeker
        • 1 su bardağı dövülmüş ceviz içi veya Antep fıstığı
        • 1 su bardağı iri kıyılmış fındık
        • 1 tatlı kaşığı gül suyu veya vanilya özütü
        • 2 yemek kaşığı nişasta
        • Yarım su bardağı su
        • Yarım su bardağı gül suyu veya gül yaprağı suyu
        • Bir miktar taze sıkılmış limon suyu
        • İsteğe bağlı olarak tarçın veya Hindistan cevizi

        Üzeri için:

        • Taze mevsim meyveleri veya kuru kayısı, kuru incir gibi meyveler
        • Antep fıstığı veya çekilmiş ceviz içi
        • Şerbet için 2 su bardağı toz şeker ve 2 su bardağı su

        Yapılışı:

        • Şerbeti hazırlamak için toz şekeri ve suyu tencereye alın. Şeker eriyene kadar karıştırarak kaynatın. Kaynadıktan sonra 5 dakika daha kaynatıp ocaktan alın. Soğumaya bırakın.
        • Güllaç yapraklarını tek tek alarak süt ile ıslatın. Islattığınız yaprakları hafifçe sıkarak geniş bir tepsiye serin.
        • Bir tencereye sütü, toz şekeri ve nişastayı alın. Kısık ateşte sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin.
        • Muhallebi kıvamına gelince ocaktan alın. İçerisine gül suyu veya vanilya özütünü ekleyip karıştırın.
        • Hazırladığınız muhallebiyi bir kenara alarak soğumasını bekleyin.
        • Soğuyan muhallebinin yarısını güllaç yapraklarının üzerine yayın. Üzerine dövülmüş ceviz içi veya Antep fıstığı serpiştirin.
        • Diğer bir güllaç yaprağını üzerine serin. Kalan muhallebiyi üzerine dökün ve tekrar ceviz içi veya Antep fıstığı serpiştirin.
        • Son katı oluşturacak güllaç yaprağını da üzerine serin ve muhallebiyi yedirin.
        • Güllaç hamurunu tüm malzemeler bitene kadar aynı şekilde hazırlayın.
        • Güllaçları bir süre dinlendirin ve ardından dilimleyerek servis tabağına alın.
        • Dilimlediğiniz güllaçların üzerine şerbeti gezdirin.
        • Üzerini isteğe bağlı olarak taze mevsim meyveleri veya kuru meyveler ile süsleyin.
        • Güllaçları buzdolabında dinlendirin ve soğuk olarak servis yapın.
        • Güllaç yaprağı alırken kaliteli ve taze yapraklara dikkat edin. Ayrıca, şerbeti sıcak veya ılık olarak dökmeniz, güllaç yapraklarının daha iyi şekilde şerbeti çekmesini sağlayacaktır.

        6 Yapraklı Güllaç Tarifi

        Güllaç tatlısı, geleneksel Ramazan sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. 6 yapraklı güllaç tarifi için gerekli malzemeler ve yapılış adımları şunlardır:

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        Malzemeler:

        • 6 adet güllaç yaprağı
        • 1 litre süt
        • 1 su bardağı toz şeker
        • 1 su bardağı iri çekilmiş ceviz içi veya Antep fıstığı
        • 1 yemek kaşığı gül suyu veya vanilya özütü

        Üzeri için:

        • İsteğe bağlı olarak dövülmüş ceviz içi veya Antep fıstığı
        • Tarçın veya hindistancevizi

        Yapılışı:

        • Öncelikle güllaç yapraklarını teker teker süt ile ıslatın. Islattığınız yaprakları fazla sıkmadan geniş bir tepsiye dizin.
        • Bir tencerede sütü ve şekeri karıştırarak kaynatın ve şeker tamamen eriyene kadar karıştırın.
        • Şeker eriyince ocağı kapatın ve gül suyu veya vanilya özütünü ekleyin. Karıştırarak soğumaya bırakın.
        • Soğuyan sütü, ıslattığınız güllaç yapraklarının üzerine dökün. Her bir yaprağı süt ile hafifçe ıslatın.
        • Islattığınız güllaç yapraklarının arasına dövülmüş ceviz içi veya Antep fıstığı serpin.
        • Kalan sütü de döküp, güllaç yapraklarını iyice süt ile ıslatın.
        • Güllaç yapraklarının üst üste gelmesine dikkat ederek malzemeleri tamamlayın.
        • Güllaçları birkaç saat buzdolabında dinlendirin.
        • Dinlenen güllaçları dilimleyip, üzerine tarçın veya hindistancevizi serperek servis yapın.

        Muhallebili Güllaç Tarifi

        Güllaç tatlısına muhallebi eklemek, bu geleneksel lezzete farklı bir tat katıyor. Muhallebili güllaç tarifi aşağıdaki gibidir.

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        Malzemeler:

        • 6 adet güllaç yaprağı
        • 1 litre süt
        • 1 su bardağı toz şeker
        • 3 yemek kaşığı nişasta
        • 1 yemek kaşığı gül suyu veya vanilya özütü

        Muhallebi için:

        • 2 su bardağı süt
        • 3 yemek kaşığı toz şeker
        • 2 yemek kaşığı nişasta
        • 1 yemek kaşığı tereyağı
        • 1 tatlı kaşığı gül suyu veya vanilya özütü

        Üzeri için:

        • Dövülmüş ceviz içi veya Antep fıstığı
        • Tarçın veya hindistancevizi

        Yapılışı:

        • Öncelikle güllaç yapraklarını süt ile ıslatın ve tepsiye dizin.
        • Bir tencerede sütü ve şekeri karıştırarak kaynatın. Kaynamaya başlayınca ocaktan alın.
        • Ayrı bir kapta nişastayı, gül suyu veya vanilya özütü ile karıştırın.
        • Kaynayan sütün içine nişastalı karışımı ekleyin ve sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin.
        • Muhallebi piştikten sonra ocaktan alın ve tereyağını ekleyip karıştırın.
        • Güllaç yapraklarının arasına muhallebiyi sürün.
        • Kalan sütü de döküp, güllaç yapraklarını iyice süt ile ıslatın.
        • Güllaçları birkaç saat buzdolabında dinlendirin.
        • Dinlenen güllaçları dilimleyip, üzerine dövülmüş ceviz içi veya Antep fıstığı serperek servis yapın.
        • Üzerine isteğe bağlı olarak tarçın veya hindistancevizi serperek servis yapabilirsiniz.
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