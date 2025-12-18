Habertürk
Habertürk
        Haberler Magazin Güllü'nün kızı Tuğyan'ın yeni mesajları ortaya çıktı: Ya da annemi öldüreceğim... - Magazin haberleri

        Güllü'nün kızı Tuğyan'ın yeni mesajları ortaya çıktı

        Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma sürerken yeni bir gelişme daha yaşandı. Tuğyan Ülkem Gülter'in, arkadaşı Bircan Dülger'e; "Başka çare yok ben Kervan'sız ölürüm ya da annemi öldüreceğim" mesajını gönderdiği ortaya çıktı

        Giriş: 18.12.2025 - 11:29 Güncelleme: 18.12.2025 - 11:29
        Tuğyan'ın şok mesajı: Öldüreceğim
        26 Eylül'de Yalova Çınarcık’taki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden Güllü’nün ölümüyle ilgili kızı Tuğyan Ülkem Gülter, geçtiğimiz hafta; "Tasarlayarak yakınını kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

        Tuğyan Ülkem Gülter - Sultan Nur Ulu
        Tuğyan Ülkem Gülter - Sultan Nur Ulu

        Güllü'nün hayatını kaybettiği akşam olay yerinde olan Sultan Nur Ulu'nun, savcılıktaki ifadesinde; "Biz oynadıktan sonra Gül Anne, yüzünü cama dönük haldeydi. O esnada dizlerinin az yukarı kısmından Tuğyan, sarılarak Gül Anne'yi itti ve böylelikle dengesini kaybedip düştü. Ben şok oldum. Sonrasında Tuğyan, bana 'koş' dedi. Aşağı koştuk" dediği öğrenilmişti.

        Tuğberk Yağız Gülter
        Tuğberk Yağız Gülter

        İFADESİNDE; "KERVAN İÇİN ANNEMİ ÖLDÜREBİLİR" DEDİ

        Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, iki gün önce beş saat boyunca müşteki olarak ifade verdi. Savcılık ifadesinde Gülter'in; "Ablam, hayatındaki erkek için etrafını siler. Ablam, Kervan'ı çok seviyordu. Annem, Kervan'ın evli olması ve amcasıyla yaşadığı diyalog nedeniyle araları bozuktu. Tuğyan, Kervan için her şeyi yapabilir. Onun uğruna yapamayacağı şey yoktur. Daha doğrusu yaşadığı tüm ilişkilerde bu modda olur. Karşısındaki erkek için her şeyi yapabilir. Vebal almak istemiyorum ama Kervan için annemi öldürebilir. Çünkü ablam ilişki konusunda zayıf karakterli biridir. Kervan için her şeyi yapabilir" dedi.

        Aralık 2024'te bir açılışta çekilen fotoğrafta; sırasıyla Tuğyan Ülkem Gülter, Güllü, Kervan Eminoğlu ve Tuğberk Yağız Gülter yan yana görülüyor.
        Aralık 2024'te bir açılışta çekilen fotoğrafta; sırasıyla Tuğyan Ülkem Gülter, Güllü, Kervan Eminoğlu ve Tuğberk Yağız Gülter yan yana görülüyor.

        Tuğyan Ülkem Gülter'in 26 Mayıs 2025'te yakın arkadaşı Bircan Dülger'e yolladığı; "Başka çare yok, ben Kervan'sız ölürüm ya da annemi öldüreceğim" mesajını gönderdiği oürtaya çıktı.

        #Güllü
