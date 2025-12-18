Güllü'nün kızı Tuğyan'ın yeni mesajları ortaya çıktı
Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma sürerken yeni bir gelişme daha yaşandı. Tuğyan Ülkem Gülter'in, arkadaşı Bircan Dülger'e; "Başka çare yok ben Kervan'sız ölürüm ya da annemi öldüreceğim" mesajını gönderdiği ortaya çıktı
26 Eylül'de Yalova Çınarcık’taki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden Güllü’nün ölümüyle ilgili kızı Tuğyan Ülkem Gülter, geçtiğimiz hafta; "Tasarlayarak yakınını kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.Tuğyan Ülkem Gülter - Sultan Nur Ulu
Güllü'nün hayatını kaybettiği akşam olay yerinde olan Sultan Nur Ulu'nun, savcılıktaki ifadesinde; "Biz oynadıktan sonra Gül Anne, yüzünü cama dönük haldeydi. O esnada dizlerinin az yukarı kısmından Tuğyan, sarılarak Gül Anne'yi itti ve böylelikle dengesini kaybedip düştü. Ben şok oldum. Sonrasında Tuğyan, bana 'koş' dedi. Aşağı koştuk" dediği öğrenilmişti.
İFADESİNDE; "KERVAN İÇİN ANNEMİ ÖLDÜREBİLİR" DEDİ
Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, iki gün önce beş saat boyunca müşteki olarak ifade verdi. Savcılık ifadesinde Gülter'in; "Ablam, hayatındaki erkek için etrafını siler. Ablam, Kervan'ı çok seviyordu. Annem, Kervan'ın evli olması ve amcasıyla yaşadığı diyalog nedeniyle araları bozuktu. Tuğyan, Kervan için her şeyi yapabilir. Onun uğruna yapamayacağı şey yoktur. Daha doğrusu yaşadığı tüm ilişkilerde bu modda olur. Karşısındaki erkek için her şeyi yapabilir. Vebal almak istemiyorum ama Kervan için annemi öldürebilir. Çünkü ablam ilişki konusunda zayıf karakterli biridir. Kervan için her şeyi yapabilir" dedi.
Tuğyan Ülkem Gülter'in 26 Mayıs 2025'te yakın arkadaşı Bircan Dülger'e yolladığı; "Başka çare yok, ben Kervan'sız ölürüm ya da annemi öldüreceğim" mesajını gönderdiği oürtaya çıktı.