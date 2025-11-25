Habertürk
        Haberler Magazin Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni iddia

        Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni iddia

        Güllü'nün torununun bakıcısının oğlu olan Osman Yıldız, merhume şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında şok iddialarda bulundu. Yıldız, Gülter'in annesini öldürmesi için kendisine teklifte bulunduğunu ileri sürdü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2025 - 11:15 Güncelleme: 25.11.2025 - 11:33
        "Öldürmem için daire teklif etti"
        26 Eylül’de Yalova Çınarcık’taki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden Güllü’nün ölümüyle ilgili haftalardır Güllü'nün düşmediği, itildiği yönünde birçok iddia ortala atıldı. Söz konusu iddiaların merkezinde ise Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter yer aldı.

        Güllü’nün torununun bakıcısının oğlu olan Osman Yıldız da merhume şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında iddialarda bulundu. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Yıldız, Gülter'in annesini öldürmesi için kendisine teklifte bulunduğunu ileri sürdü.

        Tuğyan Ülkem Gülter
        Tuğyan Ülkem Gülter

        Osman Yıldız; "Bu açıklamayı yapma nedenim tüm gerçeklerin ortaya çıkmasını sağlamaktır. Tuğyan, annemin bakıcılığını yaptığı çocuğun annesidir. Yaklaşık 15 - 20 gün önce Tuğyanın ısrarı üzerine çıkıp bazı açıklamalarda bulundum. Orada söylediğim her şey Tuğyan'ın bana söylemem için yönlendirdiği ifadelerdir. Tuğyan, Güllü hanımın vefatından yaklaşık 1 ay önce bana 5 - 6 kez 'annemi bıçakla veya silahla öldür' yönünde teklifte bulunmuştur. Bana, 'evin arka tarafında bir giriş var orayı net gören kamera yok aracını park ederken veya araca binerken onu öldürebilirsin' şeklinde yönlendirmelerde bulunmuştur. Her seferinde bu söylemleri reddettim ancak korktuğum ve kimsenin bana inanmayacağını düşündüğüm için o dönem, herhangi bir yere bildirimde bulunamadım. Tuğyan, bu eylemi gerçekleştirmem durumunda 1 daire vereceğini ve burada annenle birlikte yaşarsın şeklinde teklifte de bulunmuştur. Güllü hanıma karşı hiçbir şekilde zarar verme niyetim olmamıştır. Kendisi bana ve anneme emek vermiş, ekmeğini yediğimiz biridir. Olay gecesi, bu cinayeti tek başına gerçekleştirmesinin mümkün olmadığını düşünüyorum. Tek başına yapmışsa dahi bunun ancak uyuşturucu etkisi altında olabileceğini düşünüyorum. Benim düşüncem evde tek kişi tarafından gerçekleştirilmediği yönündedir. Bu açıklamam bir ihbar niteliğindedir. Konuya ilişkin ayrıntılı ifademi savcılığa vereceğimi bildiririm" dedi.

        DAHA ÖNCE TERS YÖNDE AÇIKLAMADA BULUNMUŞTU

        Osman Yıldız, daha önce katıldığı bir programda Tuğyan Ülkem Gülter'in annesini öldürebileceğine inanmadığını belirterek; "Tuğyan'ın annesini öldürdüğünü düşünmüyorum. Annesini ölmesini istediği mesajlar öfkeyle yazılan mesajlar. Tuğyan ve Güllü Hanım sık sık kavga ederdi. Her aile arasında böyle kavgalar olabilir" ifadesini kullanmıştı.

        Tuğyan Ülkem Gülter'in geçmişte annesinin ölmesini istediğine dair mesajlar ortaya çıkmıştı. Gülter; "Gösterilen mesajlar bana ait, kabul ediyorum ama ben bu mesajları ara ara annemle kavga ettiğim zamanlarda yazıyordum. Annemi öldürmedim" demişti.

        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim" Haberi Görüntüle
        #Güllü
        #Tuğyan Ülkem Gülter
