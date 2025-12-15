Güllü’nün eski eşi Gürol Gülter: Tuğyan'ın başka yolu yok
Şarkıcı Güllü'nün eski eşi Gürol Gülter, kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in tutuklanmasının ardından Habertürk'e açıklamalarda bulundu
26 Eylül’de Yalova Çınarcık’taki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden Güllü’nün ölümüyle ilgili kızı Tuğyan Ülkem Gülter, geçtiğimiz cuma günü "Kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.Tuğyan Ülkem Gülter - Sultan Nur Ulu
Güllü'nün öldüğü akşam olay yerinde olan Sultan Nur Ulu'nun, savcılıktaki ifadesinde; "Biz oynadıktan sonra Gül Anne, yüzünü cama dönük haldeydi. O esnada dizlerinin az yukarı kısmından Tuğyan, sarılarak Gül Anne'yi itti ve böylelikle dengesini kaybedip düştü. Ben şok oldum. Sonrasında Tuğyan, bana 'koş' dedi. Aşağı koştuk" dediği öğrenilmişti.
Londra'da yaşayan Gürol Gülter, Habertürk Manşet programına telefonla bağlandı. Gülter, kızının tutuklanmadan önce kendisini telefonla aradığını belirterek, bu konuşmanın annesi Güllü’nün mezarı başında gerçekleştiğini söyledi. Kızının ağlayarak konuştuğunu ifade eden Gülter, kendisine; "Çok ağırmış" dediğini söyledi. Gülter, bunun üzerine kızına telkin verdiğini ifade etti.
Gürol Gülter, açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı: Baba - kız olarak bağlarımız çok güçlü değildi. Bir babayım, inanmak istemedim. Sultan, bugüne kadar neden itiraf etmedi de bekledi. Sultan, neyin pazarlığını yaptı da bekledi? Tuğyan, çıkacağı duruşmada ne yaşandıysa anlatacak, başka yolu yok. Mahkemeyi beklemekte fayda var. Kızımın böyle bir şey yapabileceğine inanmıyorum. Her anne - kız arasında sorun olur ama bu boyutta bir şey olabileceğini hiç düşünmedim. Anlamakta zorlanıyorum. Evlat, benim evladım ama bu çok ağır bir tablo. Yine de gerçeği mahkemede kendi ağzından duymak istiyorum. Yakalanmadan önce annesinin mezarına gitti, ağlayarak benimle konuştu. Annesiyle bazı tartışmaları olduğunu biliyordum ama böylesine bir sürece dönüşeceğini aklımın ucundan geçirmezdim. Ne olduysa orada ortaya çıkacak. Ben de ancak o zaman ikna olurum. Filmin sonuna geldik.