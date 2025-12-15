Güllü’nün eski eşi Gürol Gülter: Tuğyan'ın başka yolu yok

26 Eylül’de Yalova Çınarcık’taki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden Güllü’nün ölümüyle ilgili kızı Tuğyan Ülkem Gülter, geçtiğimiz cuma günü "Kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Güllü'nün öldüğü akşam olay yerinde olan Sultan Nur Ulu'nun, savcılıktaki ifadesinde; "Biz oynadıktan sonra Gül Anne, yüzünü cama dönük haldeydi. O esnada dizlerinin az yukarı kısmından Tuğyan, sarılarak Gül Anne'yi itti ve böylelikle dengesini kaybedip düştü. Ben şok oldum. Sonrasında Tuğyan, bana 'koş' dedi. Aşağı koştuk" dediği öğrenilmişti.

Londra'da yaşayan Gürol Gülter, Habertürk Manşet programına telefonla bağlandı. Gülter, kızının tutuklanmadan önce kendisini telefonla aradığını belirterek, bu konuşmanın annesi Güllü’nün mezarı başında gerçekleştiğini söyledi. Kızının ağlayarak konuştuğunu ifade eden Gülter, kendisine; "Çok ağırmış" dediğini söyledi. Gülter, bunun üzerine kızına telkin verdiğini ifade etti.