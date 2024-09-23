1. Gülmek ağrının azalmasına yardımcı olur

Kahkaha atan birçok insanın ağrıları azalır ve daha uzun, daha sağlıklı bir yaşam sürerler. Hayata olumlu bakan insanların gülme ihtimalinin daha yüksek olduğu düşünülmektedir.Gülmek bizi mutlu eden endorfin salgılar ve ne kadar mutlu olursak o kadar az ağrı çekeriz.