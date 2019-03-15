Gülperi’nin bu akşam ekrana gelecek 24. bölümünde Artemis’in isteğini duyan Gülperi yıkılır ve artık iyice sıkışmış olduklarını kabul etmek zorunda kalır. Kadir ise hala direnmeleri gerektiğini söylerken Hasan’ın da artık onlarla ilgili gerçeğin kıyısında olduğunun farkında değildir.

Hasan, Gökhan’ın ince bir sınırda olduğunu fark edip ona müdahale etmek durumunda kalır. Bu olay aralarındaki dengeleri yeniden değiştirecektir.

Hasan bir yandan da kardeşleriyle birlikte yeni bir mücadeleye girmek zorunda kalır. Gülperi ve Kadir birlikte çıktıkları yolculuğun en zor dönemecine girmişlerdir.Kadir, Gülperi’nin beklenmedik hamlesiyle şoka girer. Hasan, Bedriye ve Can ise aldıkları kararla bu dönemeci bambaşka bir noktaya çekeceklerdir.





“Gülperi” bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!



İşte Gülperi’nin 24. Bölüm 2. Tanıtımı!



