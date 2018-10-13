Gülperi 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümün ardından sevilen dizinin izleyicileri bu sorunun cevabını araştırıyor. Son bölümde ise Gülperi'nin oğlu Hasan girdiği mücadele izleyicileri duygu dolu bir atmosfere doğru yolculuğa çıkardı. Peki; Gülperi 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gülperi 5. bölümde neler yaşandı İşte detaylar...

GÜLPERİ 5. BÖLÜM ÖZETİ

Gülperi 5. Bölümünde; Hasan’ın hapse girmesiyle çaresiz kalan Gülperi, oğlunun özgürlüğü için çözüm yolları aramaya başlar. Gülperi’nin çaresizliğini fırsat bilen Yakup ise Gülperi’yi köşeye sıkıştırmak için yeni planlar yapar. Gülperi ise oğlunun hapishaneden kurtulması için her türlü bedeli ödemeye hazırdır. Bir yandan Hasan’ı özgürlüğüne kavuşturmak için uğraşan Kadir, bir yandan da onun annesine olan katı tavrını yumuşatmaya çalışır. Gülperi’nin kızını Ali’den korumaya çalışması Bedriye’nin dikkatini çeker, Can da annesine yardım etmenin yollarını arar. Gülperi’nin Hasan’ı hapishaneden kurtarmak için bulduğu çözüm Yakup tarafından engellenince devreye Kadir girer. Hasan ise annesiyle ilgili bazı gerçeklere ulaşacak ve bu sebeple zor bir seçimle baş başa kalacaktır.

GÜLPERİ 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Geçtiğimiz akşam ekrana gelen Gülperi 5. bölümün ardından gözler 6. bölüme çevrildi. İzleyiciler, Gülperi'nin oğlu Hasan'ı kurtarıp kurtaramayacağını merak ediyor. Peki; gelecek bölümde yaşanacaklarla ilgili ipuçlarını taşıyan Gülperi 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hemen belirtelim ki; Gülperi 6.. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

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