Gülperi 10. yeni bölüm fragmanı, dizinin son bölümünün ardından merak konusu oldu. Dizinin 9. son bölümünde Gülperi, Şeyma ile ilgili öğrendiği gerçeklerden sonra Artemis ile Hasan'ın girdiği durum üstüne Kadir'e "bir daha görüşmeyelim" dedi. Kadir ise Gülperi'yi bırakmayacağını söyleyerek "Sana olan aşkım bitmedi" diyerek karşılık verdi. Gülperi 9. son bölüm ve 10. yeni bölüm fragmanına dair detaylar haberimizde.

GÜLPERİ 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gülperi yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak Gülperi ile ilgili son gelişmeleri haberlerimizden takip edebilirsiniz. Gülperi 10. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlamaz detaylar haberimizde olacak.

GÜLPERİ 9. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Gülperi, uğradığı haksızlık karşısında yıkılır ve Kadir'in hayatındaki yeri ile ilgili yeni kararlar almak zorunda kalır. Kadir ise Şeyma ile geri dönüşsüz bir noktaya geldiğini anlar ve bu konuda kalbinin sesini dinlemeye karar verir.

Şeyma'nın planları ise daha da acımasız olmaya başlar. Hasan, başkasına haksızlık yapmaktansa kendi canını tehlikeye atmayı göze alır ve büyük bir riske girer. Bu durum hem Gülperi’yi hem de Kadir’i etkileyecektir. Bedriye ve Can yeni düzenlerine uyum sağlamaya çalışırken, beklenmedik bir ziyaretle sarsılırlar.

Hayatını düzene sokmaya çalışan Gülperi ve Kadir'in yolu yine kesişmek zorunda kalır. Gülperi, aldığı bütün kararlara rağmen Kadir’in söyledikleri karşısında kendisini yepyeni bir hikâyenin içerisinde bulacaktır.

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