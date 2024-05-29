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        Haberler Bilgi Magazin Gülşah Çomoğlu kimdir, kaç yaşında, neden öldü, hastalığı neydi? Gülşah Çomoğlu hayatı ve dizileri

        Gülşah Çomoğlu kimdir? Gülşah Çomoğlu kaç yaşında, neden öldü, hastalığı neydi?

        Oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti. Bilkent Üniversitesi Konservatuvar Bölümünden mezun olan Gülşah Çomoğlu kısa sürede başarısı sayesinde yapımcılar tarafından aranan oyuncular arasına girmişti. Peki Gülşah Çomoğlu kimdir, kaç yaşında, neden öldü, hastalığı neydi? Gülşah Çomoğlu hayatı ve dizileri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2024 - 15:56 Güncelleme: 29.05.2024 - 16:00
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        Gülşah Çomoğlu hayatı merak ediliyor. Unutma Beni, Yüksek Sosyete, Kasaba Doktoru gibi rollerde oynayan Gülşah Çomoğlu iki yıldır kanser tedavisi görüyordu. Sevenleri başsağlığı dileklerini iletirken Çomoğlu’nun 38 yaşında hayatını kaybettiği biliniyor. İşte Gülşah Çomoğlu hayatı

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        GÜLŞAH ÇOMOĞLU HAYATINI KAYBETTİ

        Acı haberi Gülşah Çomoğlu'nun eşi Gökhan Günal, Instagram sayfasından duyurdu:

        "Canım eşim, hayatımın neşesi, güzel kızımızın annesi Gülşah Çomoğlu'nu maalesef kaybettik. Cenazesi yarın perşembe günü öğle namazını müteakip Altunizade Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nden kalkacak. Kanlıca Camii'nde defnedilecektir."

        CEREN KARAKOÇ'TA ÜZÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞTI

        Kızılcık Şerbeti dizisinde Nursema karakterine hayat veren Ceren Karakoç, üzüntüsünü paylaştı. Karakoç, arkadaşının bir fotoğrafını paylaşarak, "Ah Gülşah güzel arkadaşım. Sen beni bitirdin. Gittiğin yer incitmesin seni"' notunu düştü.

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        GÜLŞAH ÇOMOĞLU KİMDİR?

        Gülşah Çomoğlu, 30 Mayıs 1986'da Ankara'da doğdu. Gülşah Çomoğlu, Bilkent Üniversitesi Konservatuvar Bölümünden mezun oldu. Kısa sürede başarısı sayesinde yapımcılar tarafından aranan oyuncular arasına girdi. 'İki Efendinin Kuşağı', 'Troyalı Kadınlar', 'Kafatası', 'Yeşil Kuş', 'Tanrı', 'Hürrem Sultan', 'Camdan Kalp' ve 'Venedik Taciri' adlı tiyatro oyunlarında rol aldı.

        Çomoğlu, 'Unutma Beni' adlı dizide Asuman karakterini canlandırdı. Çomoğlu, 'Kasaba Doktoru'nda ise Bahar rolündeydi.

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