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Ünlü modacı sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi:

Herkese selam, öncelikle arayan soran tüm dostlarıma teşekkür ederim. Telefonlara geri dönemiyorum. Maalesef ki dün gece taburcu olduğum hastaneye bugün fenalaşarak tekrar gelmek durumunda kaldım. Bu defa doktorum yatış verdi. Bir süre buradayız. Durum biraz sıkıntılı. Ne kadar kalırım bilemiyorum. Dualarınızı eksik etmezseniz minnettar kalırım.

Saraçoğlu, Seda Sayan, Ebru Şancı gibi ünlü isimlerden ve takipçilerinden 'geçmiş olsun' mesajları aldı.

SEVGİLİSİNDEN AYRILMIŞTI

Modacı Gülşah Saraçoğlu, önceki hafta uzun bir süredir aşk yaşadığı iş insanı sevgilisi Gökhan Göz'ün sosyal medya hesabından, "Bundan sonra herkes kendi yoluna" şeklindeki açıklamasıyla yollarını ayırmıştı.