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Gülşen, 117 gün sonra sahnelere geri döndü

İmam hatip liselilere yönelik sözleri nedeniyle "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan gözaltına alınan, tutuklanan ve daha sonra ev hapsi kararıyla serbest kalan Gülşen'in son olarak yurt dışı yasağını 250 bin TL'lik güvence karşılığında kaldırılmıştı. En son 24 Ağustos'ta konser veren şarkıcı, 117 gün sonra sahnelere geri döndü

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  • Gülşen, 117 gün sonra sahnelere geri döndü - Magazin haberleri

    Gülşen, 30 Nisan 2022'de Ataşehir'de konserinde İmam hatip liselilere yönelik sözlerinden dolayı 25 Ağustos'ta tutuklanmıştı. Gülşen, dört gün sonra Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nden 'konutu terk etmeme' şartıyla tahliye edilmişti.
  • Gülşen, 117 gün sonra sahnelere geri döndü - Magazin haberleri

    Gülşen'in ev hapsi kararı ise 12 Eylül'de kaldırılmıştı. Tahliye olduktan bir süre sonra yurt dışı yasağı da kaldırılan Gülşen, İspanya’da yaşayan oğlunun yanına gitmişti.
  • Gülşen, 117 gün sonra sahnelere geri döndü - Magazin haberleri

    117 GÜN SONRA SAHNELERE GERİ DÖNDÜ

    En son 24 Ağustos'ta konser veren şarkıcı, 117 gün sonra sahnelere geri döndü. Gülşen, yaşananların ardından Ataşehir'deki bir mekânda ilk kez sahne aldı.
  • Gülşen, 117 gün sonra sahnelere geri döndü - Magazin haberleri

    Siyah bel dekolteli bir elbise giymeyi tercih eden Gülşen'in şarkı söylediği anlar sosyal medyada paylaşıldı. 
  • Gülşen, 117 gün sonra sahnelere geri döndü - Magazin haberleri

    OLAYIN GEÇMİŞİ

    Gülşen Çolakoğlu, 30 Nisan 2022'de Ataşehir'de bir konser sırasında,seyircilere  ekibindekilerden birini göstererek "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" şeklindeki beyanda bulundu.

    Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 24 Ağustos 2022 gecesi şarkıcı Gülşen Çolakoğlu hakkında imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatıldığı ve polis tarafından hazır edilmesi talimatı verildiği açıklandı.
  • Gülşen, 117 gün sonra sahnelere geri döndü - Magazin haberleri

    ÖZÜR DİLEMİŞTİ

    Gülşen, yaşananların ardından Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

    "Uzun yıllardır birlikte çalıştığım çalışma arkadaşlarım ile iş ve çalışma ortamında yapmış olduğum bir espri toplumu kutuplaştırmaya hedefleyen kimseler tarafından öne çıkarılarak yayınlanmıştır. Sözlerimin ülkemizdeki kutuplaştırmayı hedefleyen kötü niyetli kimselere malzeme vermiş olmasından dolayı üzgünüm. İnandığım özgürlüğü savunurken eleştirdiğim radikal uca kendimin savrulduğunu görüyorum. Videodaki söylemimden rahatsızlık duyan ve incinen herkesten özür diliyorum. Daha başka bir dil bulmalıydım; bulacağım."
  • Gülşen, 117 gün sonra sahnelere geri döndü - Magazin haberleri

    "SUÇSUZUM"

    Gülşen, 11. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada savunmasını şöyle yapmıştı:

    Suçsuzum… Yargılama sonunda beraat edeceğime inanıyorum. Bütün konu sahne içinde bir arkadaşımla şakalaşmamdan ibarettir. Sahnedeyken dinleyicilerimin arasına karışmak istedim. Kalabalıkta bu mümkün olmayacağı için sahnedeki arkadaşlarımdan birinden beni seyircilerin arasına taşımasını rica ettim. Sahnedeki başka bir arkadaşım, aramızdaki şakalaşma sebebiyle, "Seni İmam taşısın" dedi. ‘İmam’ da aramızda bu lakapla anılan Miraç’tır. Bu lakabın benim bildiğim özel bir anlamı yok. Böyle tanıdım. Sahne şovlarında da sıklıkla şakalaştığım bir arkadaşımdı.

    ‘Seni İmam taşısın’ sözü üzerine bu lakabın kelime olarak zihnimde kalıp olmasından ötürü, plansız ve hesapsız bir şakayla yanıt verdim. Sadece bir kişiye karşı, heyecanın getirdiği refleksle söylenmiş bir şey. İki kişi arasında geçmiş bir diyalog. Hatta şakamın sonu da "Kendisi" diye bitmektedir.
  • Gülşen, 117 gün sonra sahnelere geri döndü - Magazin haberleri

    Söylerken ne bir üçüncü şahıs ne de bir kesimi hedefledim. Diyalog o kadardı ve orada sonlandı. Seyirciye dönüp söylemedim, tekrarlamadım, alkışlatmadım. Dolayısıyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik edecek bir davranış sergilemedim. Niyetim ve amacım hiçbir zaman bu olmadı, olamaz da...

    Üzerime atılı suçu işlemedim kabul etmiyorum. Sadece iki kişi arasında geçen bu söylem hedefe oturtuldu. Değerlerini rencide etmiş olabileceğim herkesten bütün samimiyetimle özrümü diledim.

    Defalarca kadınlığım, bedenim, anneliğim ve giyim kuşamım üzerinden sözel olarak saldırıya uğradım, hedef gösterildim. Paylaşılması manipülatif ve manidardır. Konser nisanda, videonun yayılması ise 24 Ağustos’ta...

    Videonun yayılması, gözaltına alınmam ve cezaevine girmem sadece bir gün sürdü. Manevi olarak çok orantısız bedellere maruz kaldım. 5 gün cezaevinde, 15 gün evde olmak üzere toplam 20 gün hapis cezası aldım. Asıl tutsaklığım çocuğuma kavuşamamam. Oğlum, İspanya’da eğitim görüyor. O benden mahrum, ben de ondan mahrumum.
  • Gülşen, 117 gün sonra sahnelere geri döndü - Magazin haberleri

    Eşimin işleri nedeniyle ben ondan, o benden mahrumdur. 50 kadar konser iptal oldu. Bunların tazminleri gerekiyordu ve ödendi. Sahnede ve arkasında kalan arkadaşlarımın da mağduriyetlerini karşıladım. Yurt dışı yasağı nedeniyle oradaki konserlerime gidemiyorum. Yeni konserler planlayamıyorum. Bu mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Bunu ailem, iş arkadaşlarım için de istiyorum.

    21 Ekim'de hakim karşısına çıkan Gülşen'in davası 21 Aralık 2022'ye ertelenmişti.

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