Eşinden Gülşen'e cezaevinde ziyaret! 0:00 / 0:00

İHA

İmam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan şarkıcı Gülşen, dün tutuklanarak, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna götürülmüştü. Bugün Gülşen'i eşi Ozan Çolakoğlu, cezaevinde ziyaret etti. Avukatıyla beraber gelen Çolakoğlu, içeride yaklaşık iki saat kaldı. AVUKATI KONUŞTU: GAYET GÜÇLÜ DURUMDA İHA'da yer alan detaya göre; Çolakoğlu ile ziyarete gelen avukatı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Avukatı, Gülşen'in durumunun gayet iyi olduğunu ve kendisini destekleyen herkese teşekkür ettiğini belirterek, "Durumu gayet iyi. İlgilenen herkese teşekkürlerini iletiyor. Gayet güçlü durumda, kendisi de açıklama metninde ifade etti. 'Birilerini kırdıysam, incinen herkesten özür dilerim.' dedi. Ben hukukçuyum, hukuki olarak da bu neticenin olmaması gerektiği kanaatindeyim. Gerekli teknik takipler yapılıyor. İlgilenen herkese sevgilerini iletti." şeklinde konuştu.

İŞTE TUTUKLAMA GEREKÇESİ Gülşen'in eşi Ozan Çolakoğlu (Fotoğraf: DHA) İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği’nin tutuklama kararında, şu ifadeler kullanıldı: “Şüphelinin üzerine atılı bulunan ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçunu işlediği hususunda kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterir somut delillerin mevcut olduğu, suçun yasal alt ve üst sınırı dikkate alındığında adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağının anlaşılması, bu anlamda tutuklama tedbirinin daha uygun ve orantılı olacağı değerlendirilmekle, şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.”

İLK İFADESİ Gülşen'in eşi Ozan Çolakoğlu (Fotoğraf: DHA) Konserinde imam hatiplilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Gülşen, tutuklandı. Gülşen, sosyal medya hesabından, "Söylemimden rahatsızlık duyan ve incinen herkesten özür diliyorum" paylaşımında bulundu. Şarkıcı, savcılıkta verdiği ifadesinde ise, "Bu kısa görüntü aylar sonra kim tarafından ne amaçla servis edildi bilemiyorum. Ancak provokatif amaçlı olarak servis edildiğini düşünüyorum. Ben imam hatiplileri ya da ülkemizin bir kısmını kötülemek, onlara hakaret etmek amacıyla asla bu konuşmayı yapmadım." şeklinde konuştu.

Şarkıcı Gülşen'i cezaevinde eşi Ozan Çolakoğlu ziyaret etti. Çolakoğlu içeride yaklaşık 2 saat kaldı. (Fotoğraf: İHA) Şarkıcı Gülşen'in İmam Hatip Liselilerine yönelik sözleri nedeniyle tutuklanmasının ardından avukatı Emek Emre adliye önünde açıklama yaptı. Avukatı Emre, “Türkiye bir hukuk devleti, yasaların müvekkilim içinde adil ve eşit bir şekilde uygulanmasını beklerdik. Kanaatimizce müvekkilimin işlemiş olduğu bir suç bulunmamaktadır. Bu suçun alt ve üst sınırlarına baktığımızda tutuklama tedbiri çok uygunsuz olmuştur" dedi.

GÜLŞEN'İN AVUKATINDAN AÇIKLAMA Fotoğraf: DHA Şarkıcı Gülşen'in Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmasının ardından avukatı Emek Emre adliye önündeki meydanda basın mensuplarına açıklama yaptı. Emre, “Hepinizin duyduğu üzere çok üzücü bir şekilde Gülşen Hanım tutuklandı. Şunu belirtmek istiyorum avukatları, ailesi, kendisi ve hepimiz çok üzgünüz. Burada müvekkilim Gülşen hepimiz gibi Türk vatandaşı. Türkiye bir hukuk devleti, yasaların müvekkilim içinde adil ve eşit bir şekilde uygulanmasını beklerdik. Kanaatimizce müvekkilimin işlemiş olduğu bir suç bulunmamaktadır. Bu suçun alt ve üst sınırlarına baktığımızda tutuklama tedbiri çok uygunsuz olmuştur. İnanıyoruz ki usul ve yasaya aykırı olan bu karar itiraz sonucu kaldırılacaktır. Yarın sabahtan ilgili mercilere itirazda bulunacağız konunun da takipçisi olacağız. Kendisi gayet güçlü durumda, tabi ki üzgünüz böyle bir karar çıkmasını beklemiyorduk. İsnat edilen suç ve cümleye bakıldığı zaman eleştirilsel boyutları olabilir. Ben bir hukukçu olarak isnat edilen suçun gerçekleşmediği kanaatindeyim hukuken. Fakat savcılık ve sulh ceza makamları farklı değerlendi. Tutuklama tedbirinin orantısız olduğunu düşünüyoruz" dedi.

AV. EPÖZDEMİR: ÜSLUP ÇİRKİN, TUTUKLAMA ŞARTLARI YOK Şarkıcı Gülşen'in tutukluluk kararını Habertürk TV'ye değerlendiren Av. Dr. Rezan Epözdemir şöyle konuştu: Meselenin bir sosyolojik bir de hukuki boyutu var. Gözönünde olan kişilerin hassasiyet göstermesi, üslubunu iyi kullanmasını gerektiğini düşünüyorum. Kullanılan ifadeler muhataplarını incitir, tahkir eder, zedeler. Sosyolojik açıdan ifadelerin yakışıksız olduğunu söylemek mümkün. Kuvvetle muhtemelen halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep bakımından bir kesimi diğer kesime alenen tahrik diyor. Kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde 1 ve 2 yıl cezalandırılır diyor. Bu söylemler nedeniyle kamu güvenliği açısından açık ve yakın tehlike ortaya çıktı mı çıkmadı mı? Kamu güvenliğin bozulmasına dair somut deliller gerekir. Tutuklama kararının isabetsiz olabileceği kanaatindeyim. TCK'nın 216/2'ye göre burada alenen aşağılamanın üst sınırı 1 yıl. Onun da ölçüsüz olarak olduğunu düşünüyorum. Özür dilemiş olması normal şartlarda suçu etkilemez. Yargılamanın safahatı esnasında pişmanlık duyması takdir indirim sebebi olabilir. İddianame tanzim edilip, kamu davası açılırsa. İyi hal indirimi dediğimiz durum bu. Söyleme üslubunu son derece çirkin buluyorum. Bana göre TCK'nın 216/1'e göre tutuklama şartları yok. İddianameden sonra bir sorgu yapılabilir, daha sonra tutuklama kararı değerlendirir. Bana göre mahkeme eylemi 216/1 olarak değerlendirdi. Gülşen'in bu suçu sebebiyle kamu güvenliği açısından açık ve yakın, somut bir tehlike çıktı mı, çıkmadı mı? Soru budur.

PROF. ERSAN ŞEN: TUTUKLAMA KARARI HUKUKİ DEĞİL Konu siyasi, sosyal yönleriyle tartışılıyor. Konu iç siyasete çekildi. Hakikaten insanları kutuplaştıran bir durum var. Net fikrimi şöyle söyleyeyim, işin hukuku tarafını. İsnat edilen suçlama, işlenen fille uygunluk arz etmediği gibi, tutuklama da hukuki değil. Ben tutuklamanın gerekçesini de okudum. Gerekçe diyor ki, TCK 216. maddesi var. Burada iki fıkra tutuklama yasağı kapsamında. Hakaret suçu da tutuklama yasağı kapsamında. Taraflar birbirleriyle anlaşır, uzlaşır. Savcılık makamı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçuyla değerlendirmiş. Somut olaya baktığımızda tutuklamanın şartlarını bahsedeceğim. Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip kesim. Bunlar var mı, yok. Bunu hakaret ederek değerlendirebilirsiniz, şikayete bağlı. Ama burada bir kesimi, diğer kesime tahrik olarak değerlendirme yapamazsınız. Kanun hükmünü yorumlayıp, olmayan suçu üretemezsiniz. Aleni kin ve düşmanlığa tahrik etme vasfına sahip olacak. Bununla da bitmiyor, kamu güvenliği açısından açık ve yakın tehlikenin ortaya çıkması halinde diyor. Yani kanun koyucu objektif şartlar aramış. Halkın, toplumun, kesimler arasında infialle, eylemlerle karşı karşıya kalması gerekir. Kamu düzeninin somut tehlikeyle karşı karşıya kalması gerekir. Sanatçının yeri belli, yurdu belli, kaçmamış. Elde delili karartacak bir şey de yok. Tutuklama bir tedbirdir. Ya adaletten kaçacak, ya da delil karartacak. Kararın kendisi delil elimizde diyor. Bence itiraz makamı olarak Asliye Ceza Mahkemesi'ne gidecek. Konu tekrar değerlendirilecek.

NE OLMUŞTU? Gülşen, nisan ayında İstanbul'daki bir mekânda sahne almıştı. Şarkıcının, 4 ay önceki konserinden bir kesit dün akşam saatlerinde sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde Gülşen'in bir kişi hakkında, "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" ifadelerini kullandığı görüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı Gülşen hakkında konser verdiği sırada sahnede imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği bu sözlerden dolayı TCK'nin 216. maddesi kapsamında, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatmıştı. Başsavcılık, Gülşen'in kolluk görevlilerince mevcutlu bir şekilde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazır edilmesi talimatı da vermişti.