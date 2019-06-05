Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; şarkıcı Gülşen, eşi Ozan Çolakoğlu ve oğlu Azur ile önceki akşam Ulus’taki bir mekanda görüntülendi. Ailecek yemek yiyen Çolakoğlu ailesinin keyif yerindeydi.

"EN YÜKSEK SAHNE ÜCRETİNİ BEN ALIYORUM"

Çıkışta iftar yemeği yediklerini söyleyen Gülşen, bayramda vereceği 4 konserden 650 bin TL kazanacağı haberlerine gülerek, “En yüksek sahne ücretini ben alıyorum” dedi.

"PARA BENİM İÇİN İKİNCİ PLANDA"

Gülşen, geçtiğimiz günlerde, "Para kısmına ben çok bakmıyorum. Menajerim Haluk Bey bakıyor. Ben aslında sahneme bakarım, sahnedeki performansıma bakarım. Bu olay benim için ikinci planda. Hem bu konu hakkında da konuşmak pek doğru olmaz diye düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

"O RAKAMLAR DOĞRU DEĞİL"

Gülşen, yakında Edis ile yeni bir çalışmaya gireceğini sözleriyle eklemişti. Ünlü şarkıcı, muhabirlerin, "Aranjörler çok para alıyor, yaklaşık 150 bin TL civarı..." sözlerine, "Neden bu kadar merak ediyorsunuz? O rakamlar doğru değil" yanıtını vermişti.

"İSTEYEN ÇALIŞIR, İSTEMEYEN ÇALIŞMAZ"

Eşi Ozan Çolakoğlu ise, "Belki daha fazladır. Yeri geliyor bedava yapıyorum, yeri geliyor çok rakam istiyorum çünkü yapmak istemiyorum. Neyle kıyaslama yapalım? Biz kendi adımıza çalışıyoruz. İsteyen çalışır, istemeyen çalışmaz" demişti.